人民日报 2026-09-24 11:25:13

把握“稳”与“进”，统筹“量”与“质”，能源转型的方法论，也呼应着高质量发展的时代要求

把握“稳”与“进”，统筹“量”与“质”，能源转型的方法论，也呼应着高质量发展的时代要求

能源转型路上，树起新里程碑。截至今年7月底，我国光伏发电装机历史性超越煤电，在全国发电装机中占比超三成，打破了长期以来煤电作为我国第一大电源的格局。

欣喜之余，也要看到，装机规模不等于实际发电能力和发电量，且同期光伏发电量占全社会用电量比重仅为13%。两组数据相对比，值得冷静审视。

光伏装机规模登顶，为何发电贡献未能同步？这背后，是新能源与生俱来的“脾气秉性”。

一天有昼夜，风力有起伏。比如，正午时分，大量光伏电站齐出力，电网消纳压力骤增，部分地区甚至不得不对光伏电力采取限制措施；用电晚高峰时，却没有光照，光伏基本不发电。这种间歇性、波动性，使得光伏等新能源的年利用小时数远低于煤电。在现有技术条件和系统调节能力下，光伏发电尚不如煤电稳定可靠。

挑战不止于消纳。随着电力市场化改革深入推进，新能源全面入市，电价由市场供需决定，行业告别了“多发一度电、多赚一分钱”的历史。光伏集中出力的时段往往对应着较低的电价，项目收益不确定性明显增加。

因此，新能源发展的逻辑在变化：扩大装机规模，还须注重系统的综合效益。如何让新能源既“发得出”，更“用得好”“有价值”，成为新型电力系统建设必须答好的课题。

把握“稳”与“进”。光伏之“进”不等于煤电之“退”，在新能源尚未具备稳定可靠出力能力的阶段，煤电仍是电力系统安全运行的“压舱石”，即从常年满负荷运行的“基荷主力”，逐步转变为随新能源出力灵活调节的“调峰支撑”。阳光充沛时，煤电主动压低负荷，为清洁能源让出空间；夜幕降临、风力减弱时，煤电迅速顶上，守住不“拉闸限电”的民生底线。

“稳”住煤电这个基本盘，更加注重发挥其灵活调节和兜底保障作用，在关键时刻拉得出、顶得上，有利于为新型电力系统建设夯实基础。

统筹“量”与“质”。从“装得上”迈向“用得好”，关键在把装机优势转化为可靠供电能力。应加快抽水蓄能和新型储能规模化布局，让更多调节性资源跟上新能源发展步伐。也不妨让电网变得更“聪明”、更坚韧，通过一个个跨省跨区输电通道，把清洁电力精准“搬运”到最需要的地方。还要积极探索光储融合、光伏制氢等新业态，为海量光伏电力寻找多元化的消纳路径和更好的价值转化方式。

多维协同发力，持续提高新能源的开发、输送和利用效率，方能提高新能源的市场竞争力和发展效益。

能源转型的方法论，也呼应着高质量发展的时代要求。7月30日召开的中共中央政治局会议提出，加快推动新旧动能转换。当新动能还未形成足够体量，更应统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大和未来产业培育，促进新旧动能平稳接续转换。

能源转型是一场考验耐力与智慧的长跑。在保障经济社会平稳运行的前提下，保持历史耐心，坚持系统思维，加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，定能让新能源成为驱动未来的强劲引擎。

作者：王云杉

原标题：“发得出”更要“用得好”（人民时评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com