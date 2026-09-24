人民日报 2026-09-24 11:26:00

【关键词】军民鱼水情

【故事】1934年的湘江战役，红军将士奋战桂北大地，浴血阻击强敌，也在这里播下精神的火种。灌阳县排埠江村枫树脚屯，负伤战士留下一面红军军旗，黄家悉心保管，后捐赠给博物馆；全州县才湾镇才湾村，村民偷偷安葬无名英烈遗骨，蒋家五代人接力守护，逢年过节扫墓祭拜……九十余载岁月流转，硝烟早已散尽，但军民鱼水情的佳话仍在续写。

【点评】

几十年沧桑巨变，却能一直坚守一句承诺，这份坚持源于何处？

坚持，源自信义。留下军旗时，战士一句“等革命胜利，我再回来取”，村民便冒着“杀头的重罪”，把红旗“当成眼睛一样保护，一代代守着、护着、传着”。因为相信“他们是为老百姓过上好日子献出生命的”，冒险安葬烈士，还将守墓的嘱托代代相传。重信守诺是中华民族从古至今的优良美德。不用文书约定，心甘情愿为英雄做力所能及的事，凭的是心底的道义与良知。

坚持，同样源自信任。为什么无名烈士能被群众视为亲人，久久不能忘怀？答案藏在作风中。蒋家先辈回忆，当年红军纪律严明，不拿群众一针一线，还主动帮忙干活，深深打动了当地百姓。谁的作风好，谁站在群众一边，谁真正为人民而战，百姓看在眼里、念在心中。把人民放在心上，才能换来人民发自内心的敬重。

信义与信任，从来不是单向的。安徽潜山，看到79年前解放军留下的借粮证和借条，当地相关部门核实后进行折算、奖励，兑现对借粮家族的承诺——这何尝不是一种信义？抗日战争时期，晋察冀边区处在敌人的包围圈中，战火纷飞，聂荣臻元帅后来回忆“在群众的海洋里，安全得很啊”——这何尝不是一种信任？

中国人民信任中国共产党和人民军队，党和军队也不忘初心使命，对人民群众饱含深情。正因这双向奔赴，党同人民铸就牢不可破的同心联结。从中，可以更好读懂中国共产党如何从风雨如晦中一路走来，不变质、不变色、不变味，成为伟大事业的坚强领导核心。

面对困难与不确定性，我们常说“信心比黄金更重要”。有信心，就能不惧一时纷扰，不为杂音而动摇，就有勇毅前行的动力。而最大的信心，莫过于党和人民心连心，毫不动摇沿着正确的道路走下去。

今年是中国工农红军长征胜利90周年。烽火中锻造的伟大长征精神，是中国共产党及其领导的人民军队革命风范的生动反映，是中华民族自强不息的民族品格的集中展示，是以爱国主义为核心的民族精神的最高体现。要征服一个又一个新的“娄山关”“腊子口”，这份宝贵精神财富必须更好传承下去。

施行《中华人民共和国英雄烈士保护法》，把每年9月30日设为烈士纪念日，不断推进革命遗址、史料文献与纪念设施管护修缮，用法治的刚性、仪式的庄严、媒介的存续守护信仰根基；在烈士长眠处开讲“开学第一课”，推动红色资源与研学实践、文旅发展、乡村全面振兴深度融合……赓续精神的血脉，传播信仰的力量，我们走过的每一步都方向清晰、底气十足。

伟大的精神，不会因时间的磨洗而褪色，那些熠熠光芒，还将久久照耀奋进之路。

作者：余 璇

原标题：信义、信任与信心（暖闻热评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com