人民日报 2026-09-24 11:26:52

前不久，《全球科技人才竞争力指数2026》发布，北京、上海、深圳、香港、南京等27个城市（都市圈）进入全球百强。从人才规模结构、创新成效、成长潜能、生态环境、开放协作等多个维度，可以观察一座城市的科技人才竞争力。

“人才”与“生产力”并不能直接画等号：人才多，不代表创新力就一定强；一个个优秀的人，不会自动汇成强大的力量。真正考验一座城市的，是怎样把人才优势转化为创新优势。不妨从聚合之道，理解人才成长之道、创新发展之道。

先说“聚”。越是走向科技前沿，越需要人才、平台、知识、资本形成足够的密度。没有人才的充分汇聚，没有足够厚实的知识底座，许多“从0到1”的突破就无从谈起。但“聚”并不意味着把优秀的人简单放在一起。如果人才吸引来了，却被过密的考核、短期的指标束缚手脚，有“人”而无“力”的现象恐难避免。真正的“聚”，是营造适宜创新生长的环境，既容得下坐冷板凳，也允许试错，能够给暂时看不到回报的探索多一些时间。

能不能把人才优势真正转化为发展优势，还要看一个“合”字。即便在同一座城市，高校之间隔着院墙，学科之间有专业界限，科研与产业有各自的壁垒，彼此之间未必能充分发生化学反应。只有让知识、技术和创新要素流动开来、整合起来，才能把“聚”的密度转化为“合”的力量。

一枚小小的芯片，串联材料、物理、化学、软件、装备等多个领域；一种新药问世，离不开基础研究、临床需求和工程转化共同参与。许多地方把企业需求送进实验室，把科研人员请到生产一线。这些举措的意义，不只在于“成果转化”4个字，更在于让人才走出原有边界，让不同知识相互碰撞、不同能力重新组合。如果说“聚”是在蓄积创新势能，那么“合”就是让这种势能真正流动起来、释放出来。

聚而成势，合而生力。由此，今天打造一座科技人才之城，不能只计算“有多少人才”，还要看这些人才之间的相互作用。人才来了，是吸引力；人才留下，是黏合力；人才跨界流动，是让一项知识激活另一项知识、一处优势链接另一处优势。既有“聚”，也有“合”，才能真正形成创新力。

（摘编自《新华日报》，原题为《在“聚”与“合”中激活人才潜能》）

作者：朱绍岳

原标题：聚而成势 合而生力（纵横）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com