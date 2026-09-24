人民日报 2026-09-24 11:27:00

前段时间，第九届鲁迅文学奖颁奖典礼在上海举行。58岁的外卖骑手王计兵凭借诗集《低处飞行》站上领奖台，成为该奖历史上首位以外卖骑手身份获奖的诗人。

“不是所有的翅膀都可以展翅高飞，”他在获奖感言中说，“低处的飞行也是飞行。”这句话，不只是诗意的表达，更是对奋斗价值的朴素诠释，是对世俗成功标准的重新审视。

现实生活中，人们常常以为只有登顶才算成功，只有站在高处、拥有光环才值得喝彩。这种认知窄化了成功的维度，也低估了无数普通人坚守与奔跑的意义。事实上，飞行的价值，从来不止于抵达的高度，更在于不曾停歇、奋力向前的姿态。

飞行中的坚守，无声亦有力量。2018年，外卖小哥雷海为凭借深厚诗词积淀，夺得《中国诗词大会》第三季总冠军。“外卖小哥”与“诗词达人”，两种身份融为一体，恰恰印证了一个道理：人生不能被职业标注，而是因追梦而精彩。

从雷海为到王计兵，他们展现的，远不止“逆袭”。正如王计兵所言，“我热爱我的生活。生活，我是认真的”“我用《低处飞行》展示一群同样认真生活的人，他们心怀光明”。

当下，越来越多快递员、外卖骑手等新就业群体穿梭在城市街巷，无论风雨晨昏，以一次次准时送达、一次次贴心服务，保障城市运转、守护烟火日常。他们值得被尊重、被看见。

放眼广袤大地，有许多平凡的奋斗者，踏实前行。他们用日复一日的坚守证明：平凡的位置，同样能“飞”出精彩的人生。马善祥30余年扎根一线调解纠纷，在家长里短中守护一方平安，“有事找老马”成了街坊们的口头禅；吾哈斯·苏来曼以马背为家、药箱为伴，不畏严寒酷暑，踏遍崎岖山路，为牧民巡诊看病，数十年间接诊救治了10万余名患者。他们没有显赫的身份，也没有惊天动地的壮举，却把一件件平凡的事做到了极致。正是这种不因平凡而懈怠、不因微小而放弃的坚持，让他们在各自的航道上飞出了属于自己的高度，也照亮了身边更多的人。

当然，肯定“低处的飞行”，绝非消解“逐梦高飞”的意义，更不是为消极躺平找借口。山有高低，飞有俯仰，高处有凌云壮阔，低处有沉潜厚重。

共建一个蓬勃向上的社会，既需要勇攀高峰、逐梦云端的开拓，也需要脚踏实地、躬身笃行的耕耘。凌晨清扫街巷的环卫工人、流水线上专注作业的产业工人、扎根山野的乡村教师……他们中的很多人，或许从未站在聚光灯下、登上领奖舞台，却以各自的担当，托举着社会平稳有序运转。

每一双奋力扇动的翅膀，自有力量。“低处飞行”不是向现实妥协，而是对生活的赤诚认领；不是对高远的放弃，而是对坚守的执着践行。国家发展的稳固基石，从来都是亿万平凡劳动者一砖一瓦筑牢的。没有千千万万普通人的俯身耕耘，再美好的愿景也无从照进现实。

“只要有坚定的理想信念、不懈的奋斗精神，脚踏实地把每件平凡的事做好，一切平凡的人都可以获得不平凡的人生，一切平凡的工作都可以创造不平凡的成就。”习近平总书记的话语，深刻诠释伟大出自平凡、平凡造就伟大的道理。

平凡不等于平庸。每一次脚踏实地的努力、每一份立足岗位的坚守、每一段步履不停的奔赴，都是独属于自己的飞翔。扎根方寸、深耕日常，纵无惊天之势，亦有振翅之声。愿每一个奋斗者，都能听见自己的“风声如鸟鸣”，看见自己的“车轮如流星”。

作者：匡 吉

原标题：扇动的翅膀自有力量（金台随笔）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com