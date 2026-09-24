人民网 2026-09-24 11:29:36

一道6米宽的豁口，横亘在山西宁武郭家窑段的明长城上，像一道无法愈合的伤疤。

一道6米宽的豁口，横亘在山西宁武郭家窑段的明长城上，像一道无法愈合的伤疤。这道伤疤从2007年煤企为抄近道运送渣土强行开挖形成，到2015年知情人首次实名举报，再到2019年文物部门以“企业已退出两线范围”为由拒绝处罚，直至2026年媒体曝光、省级专案组介入，涉事企业才被罚款100万元，两名负责人被刑拘。

近二十年间，这道口子在众目睽睽之下存续，始终无人纠治。刺痛人心的，不只是长城被硬生生挖开，更是这道口子背后暴露出的监管系统性失灵——日常巡查为何形同虚设？执法监管为何长期缺位？群众举报为何石沉大海？

监管失灵不是能力问题，而是态度问题。当地文旅局长坦言“巡查力度不够、文保员比较少”，文保所负责人称“没有险情不需要上报”，文旅局长更承认“对历史的追诉有一些欠缺”。 但事实上，2006年制定的《长城保护条例》就明确要求树立长城保护标志，而当地的明长城保护界桩直到2025年才竖起来——破坏行为早在2007年就已发生，界桩却迟到了18年。 这不是力量薄弱的问题，而是压根没把文物保护当回事的问题。

监管不作为的背后，是政绩观出了问题。“树立保护文物也是政绩的科学理念”，这是中央反复强调的要求。然而，在部分基层干部眼中，煤矿是地方税收主力和经济抓手，能拉升GDP、带动就业，是看得见、摸得着的“显绩”；而文物保护没有直接经济收益，成效需要长期才能显现，属于“潜绩”。这种“重显绩不重潜绩、重眼前不重长远”的政绩观，本质上就是为了短期经济利益，用千年文脉的长远价值换取一时的发展数据。

文物不是发展的绊脚石。同在山西，繁峙县韩庄村依托明长城竹帛口段走出了一条截然不同的路。这段长城2019年入选第八批全国重点文物保护单位，2021年韩庄村获评国家AAA级旅游景区。不少村民开起农家乐，卖起核桃、山杏等农产品，正走出“保护文物、发展旅游、带动增收”的乡村振兴之路。同样是长城，有人视其为经济发展的阻碍加以破坏，有人通过保护和利用实现转型增收，差别就在一念之间。

文物是不可再生的文化资源，绝不能用一时一地的经济账去衡量。目前，宁武县已启动涉事长城点段的除险修缮工程，并对历年监管部门的失职渎职行为展开调查。让监管长牙齿，让违法付代价，更要让正确的政绩观扎根——把保护文物真正当作政绩来追求，才能让留了“疤”的长城不再受伤，让文化遗产在发展中传之久远。

作者：金台岩

原标题：人民锐评：监管“装睡”比企业“挖墙”更可怕

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com