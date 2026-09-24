新华网 2026-09-24 11:31:16

英国向中国返还12件流失文物艺术品的交接仪式23日在中国驻英国大使馆举行。

英国向中国返还12件流失文物艺术品的交接仪式23日在中国驻英国大使馆举行。

中国文化和旅游部副部长、国家文物局局长饶权视频致辞，中国驻英国大使郑泽光以及英国伦敦警察局，英国外交部，英国数字、文化、媒体和体育部，欧洲安全与合作组织代表出席仪式。

中方表示，推动流失文物返还原属国，是维护各国文物安全、尊重各国人民文化权益和民族情感、守护人类文明成果的正义之举。此次文物返还是中英共同践行相关国际公约、保护文化遗产的又一重要成果。期待以此次合作为契机，与英方共同落实好前不久两国领导人通话时达成的重要共识，进一步促进两国文化交流，夯实中英关系的民意基础，为发展中英长期稳定的全面战略伙伴关系作出贡献。

英方表示，此次文物返还是两国务实合作的积极成果，也体现了双方相互尊重、共同打击文物非法贩运的坚定决心。

此次英国返还的12件文物艺术品由伦敦警察局在办案过程中查获。中英两国均为联合国教科文组织《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》缔约国。在公约框架下，国家文物局通过中国驻英国大使馆与英方协作，成功实现上述文物艺术品返还。

来 源：新华网

原标题： 英国向中国返还12件流失文物艺术品

本文转自：温州新闻网 66wz.com