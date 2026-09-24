新华网 2026-09-24 11:32:59

9月18日至22日，来自香港、澳门百余所大中小学的千余名升旗队代表来到首都北京，参加“向国旗敬礼”主题活动。这场跨越千里的赴约，为港澳青少年进一步了解国家发展成就、厚植家国情怀写下生动注脚，必将深化港澳青少年对国家的认知与认同，激励港澳青少年用火热的青春书写精彩的人生。

青年兴则国家兴，青年强则国家强。港澳青年发展得好，香港、澳门就会发展得好，国家就会发展得好。港澳青少年是港澳社会的未来，港澳青少年茁壮成长、砥砺成才，港澳各项事业就能薪火相传、欣欣向荣。此次访京的千名青少年是港澳回归祖国后出生、在国旗下成长起来的一代，他们亲身见证祖国鼎力支持港澳保持繁荣稳定的历程，并迎来了港澳历史上最好的发展时期，视野开阔、心怀热忱，蕴藏着大有可为的青春力量。

国旗是国家的象征和标志。此次北京之行，港澳青少年走出课堂，在沉浸式体验中读懂国旗，将对伟大祖国的赤诚热爱根植于心。20日清晨，同学们来到天安门广场观看升国旗仪式。五星红旗冉冉升起，大家齐声高唱国歌，身为中国人的自豪感和归属感澎湃于胸。连日来，同学们还参观了人民大会堂、故宫博物院、国家博物馆，走访学校、社区、企业，领略中华文明深厚底蕴，感受国家发展脉动，见证社会蓬勃活力，对国情的认知更加具象，爱国之情更加深化。

读懂国旗，更要守护国旗。从当年澳门濠江中学校长杜岚亲手缝制并升起澳门第一面五星红旗，到不久前香港圣保罗男女中学合唱团在国际赛事冠军领奖台上高举国旗、高唱国歌，深厚的爱国情怀薪火相传，始终是港澳同胞的精神底色。参加“向国旗敬礼”主题活动的港澳青少年是来自校园升旗队的代表，首都之行让这些年轻的国旗守护者进一步理解了“家国”二字的分量，必将带动更多港澳青少年用心用情了解国情，自觉增强国家意识，争做新时代爱国爱港爱澳标兵。

新时代港澳青年生逢盛世，应以青春之力担当时代使命。近年来，从“天宫课堂”开设港澳专场，点亮港澳学子航天梦，到海军舰艇编队赴港，让青少年直观体会祖国强大带来“满满的安全感”，再到各类内地研学交流活动丰富多彩，助益港澳学子深入认识国情、拓展视野……一系列举措充分体现了中央对港澳青少年成长成才的关心关怀。祖国的蓬勃发展为港澳青少年提供了广阔机遇，大家当胸怀远大志向，不负时代，把爱国热情转化为勤学奋进的动力，当好“一国两制”事业的建设者和接班人。

国旗飘扬，国歌嘹亮。此次港澳青少年升旗队代表访京之行，是一次初心的洗礼、精神的淬炼。期待同学们带着首都之行的收获与感动回到港澳后，与更多同龄人分享，并一道为投身强国建设、民族复兴的伟大事业而努力学习，用奋斗为国旗添彩、为家国争光，书写无愧于时代、无愧于祖国的青春答卷。

记者：王承昊、许晓静

原标题：新华时评｜以升旗之礼凝聚港澳青少年爱国之志

来 源：新华网

本文转自：温州新闻网 66wz.com