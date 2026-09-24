以军空袭加沙多地致至少4人死亡
新华网 2026-09-24 11:33:01
巴勒斯坦加沙地带卫生官员说，以色列军方23日对加沙地带多地发动空袭，造成至少4人死亡。
巴勒斯坦加沙地带卫生官员说，以色列军方23日对加沙地带多地发动空袭，造成至少4人死亡。
加沙地带卫生官员说，在加沙地带南部汗尤尼斯，一辆汽车被以军火力击中，包括穆罕默德·阿布·阿勒万在内的两人死亡，另有两人受伤。
9月16日，巴勒斯坦加沙地带民防部门救援人员在废墟上工作。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）
以色列总理内塔尼亚胡和国防部长卡茨同日发表联合声明称，阿勒万为巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）财务部门负责人，死于以军在汗尤尼斯的军事行动。
截至目前，哈马斯方面尚未作出回应。
另据巴方卫生官员当天晚些时候通报，在加沙地带北部的加沙城和中部的代尔拜拉赫，各有一人死于以军空袭。
自2023年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过7.39万巴勒斯坦人死亡。
来 源：新华网
原标题： 以军空袭加沙多地致至少4人死亡
记者 陈立希
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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