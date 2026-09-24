新华网 2026-09-24 11:34:20

在中国，“场景”正成为连接技术与市场的关键词。场景，是用于系统性验证新技术、新产品、新业态产业化应用以及配套基础设施、商业模式、制度政策的具体情境，是连接技术和产业、打通研发和市场的桥梁。

正在天津举办的2026中国民营企业投融资洽谈会现场，两台大型具身智能机器人立在展厅中央。它们身上布满传感器和检测设备，展示的不是炫技动作，而是如何完成化工园区高危、重复的巡检“难活”。

七腾机器人有限公司生态协同与创新中心负责人柯钦磷向参会者介绍，企业近年来持续在化工园区、物流仓储等真实场景中打磨产品。在他看来，真正打开市场的，不只是一项技术，更是一张越来越清晰的“场景清单”。

在中国，“场景”正成为连接技术与市场的关键词。场景，是用于系统性验证新技术、新产品、新业态产业化应用以及配套基础设施、商业模式、制度政策的具体情境，是连接技术和产业、打通研发和市场的桥梁。

从人工智能赋能制药产业，到跨海桥梁机器人集群应用；从脑机接口技术临床诊疗，到高速无人机智慧管控“一张网”……当前，中国的各类应用场景层出不穷，越来越多产业一线需求正在成为新技术验证的“试验场”。

2025年11月，国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》，首次在国家层面对场景培育开放进行系统性部署，重点领域涵盖数字经济、人工智能、全空间无人体系、清洁能源、海洋开发等新赛道，以及制造业、交通运输、智慧物流等产业转型升级方向。

对七腾机器人而言，场景清单意味着更精准的研发。柯钦磷说，不少化工园区需要时刻排查危险源，明确这类场景需求后，企业可以围绕高危、重复性巡检开展研发，让产品在危险源识别、仪表数据读取等功能上更贴合生产一线。目前，七腾机器人已与中石油、中石化、巴斯夫等企业合作，机器人从单一技术产品进入能源化工实际应用场景。

“场景清单把原来分散的市场需求摆到台面上，我们找技术方向更准，开拓市场信心更足。”柯钦磷说。

9月22日，参会者在2026中国民营企业投融资洽谈会上交流。新华社记者 李然 摄

南开大学现代管理研究所副所长牛建波认为，场景开放让民营企业有更多机会“带着技术找场景，依托场景磨产品”，在实际应用中对接真实需求、验证技术、改进产品，有助于降低创新成果市场化的试错成本，加快从概念验证走向规模化应用。

会场之外，更多民营企业已把场景嵌入生产一线。在帕西尼人工智能科技（北京）股份有限公司位于天津的一处数据采集工厂内，一只搭载了灵巧手的人形机器人正在物流作业区快速完成抓取、分拣等复杂动作。它的“聪明”来自大量真实场景数据。

2025年6月其天津工厂投产后，帕西尼将数据采集作为连接场景与研发的重要一环。走进数据采集车间，工作人员佩戴自主研发的五指触觉采集手套，在汽车制造、医疗、商超等15个场景完成抓取、装配、分拣等真实操作。

“天津丰富的制造业、物流、商业服务等应用场景，为企业提供了持续获取真实数据、验证产品的条件。只有当数据足够丰富、多样，机器人才能真正学会在复杂环境中自主完成任务。”帕西尼联合创始人聂相如说。

本届民洽会上，天津发布首批10个场景创新案例，覆盖人工智能、机器人、脑机接口、生命科学、全空间无人体系、智能工厂、航空装备制造、低空低碳减排等领域。

“我们打造了天津市场景创新服务平台，会动态发布‘机会、能力、释放项目’三张清单，让民营企业可及时结合自身技术能力对接场景机会，并将布局建设场景验证中心、中试平台，为民营企业新技术、新产品提供测试载体。”天津市发展和改革委员会相关负责人说。

牛建波认为，中国持续推进场景开放、资源对接与环境优化，不仅为民营企业带来具体的应用机会，也为民营企业创新发展提供广阔舞台，有助于把场景资源创新机遇转化为民营经济的发展机遇。

来 源：新华网

原标题： 中国创新场景应用促进民营经济健康发展

记者 宋瑞、马博文

本文转自：温州新闻网 66wz.com