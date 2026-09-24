龙湾发布 2026-09-24 15:12:00

晚风揽秋月，人间赴中秋，一年一度的中秋佳期如约而至，整理了龙湾最全中秋游玩合集，超多精彩活动承包你的中秋～

晚风揽秋月，人间赴中秋

一年一度的中秋佳期如约而至

小布整理了龙湾最全中秋游玩合集

超多精彩活动

承包你的中秋～

温州逐光站台演唱会

六位青春唱将集结开唱，演唱会期间同步配套青龙市集。

2026年9月26日

温州奥体中心

湾有引力 青龙市集

温州逐光站台演唱会配套主题市集，才是夜生活的下一站。音浪未散，灯火已亮——文创摊淘灵感，潮流美食喂饱快乐，潮玩好物一眼心动，趣味互动玩到不想走。观演、逛集、休闲消费一站式打包，等你来边逛边嗨！

2026年9月26日

龙湾人防主题公园

李珍珍——俄罗斯浪漫与咏叹音乐会

旅俄青年女高音歌唱家李珍珍，携手旅俄钢琴演奏家、中央音乐学院副教授隋超登台演出，演绎俄派声乐作品，让观众沉浸式感受俄罗斯声乐的诗意与艺术力量。

2026年9月25日

温州高新文化广场

现象级喜剧《蒋公的面子》

嬉笑怒骂，文人互怼，感受炙烤灵魂的黑色幽默。迄今为止，《蒋公的面子》已在南京、上海、北京、天津、重庆、广州等几十座中国大陆城市，及美国旧金山、洛杉矶、达拉斯、休斯顿、波士顿、纽约、华盛顿等地演出逾600场。

2026年9月26日

温州高新文化广场？大剧院

钟秀园中秋国庆趣游记

双节游园活动，含趣味诗词贴画、秋季运动会（抓娃娃/保龄球/高尔夫趣味赛）、山下咖啡森林治愈主题、古风研学成长礼等项目，融合文化研学与亲子趣味体验。

2026年9月25日—10月7日

瑶溪钟秀园

黄石山公园中秋国庆双节

主题游园市集活动

双节公益游园市集，包含潮流市集、主题文艺演绎、免费亲子沙地寻宝，分中秋、国庆两套主题美陈。这个中秋，带上家人好友，来黄石山共赏月色，共度团圆好时光。

中秋场9月25？27日每日15:00？21:00

黄石山公园西门入口广场

东门若茶若荷停机坪

“吾城吾歌唱响龙湾故事”龙湾区

“我们的节日？中秋”寺前街音乐专场文艺晚会活动

把文艺演出搬进古街街巷，中秋当晚，一场属于龙湾的音乐专场文艺晚会，将在寺前街禧戏台唱响。民乐、独唱、戏曲非遗、流行民乐、情景诵读......

2026年9月25日19:00—20:30

寺前街禧街戏台

寺前有礼？月满中秋——寺前双节寻礼创意市集

中秋去寺前街过，有市集有音乐，还有一场属于龙湾的中秋晚会。还有整条古街的中秋灯火，边逛、边玩、边等月亮升起来！

2026年9月24日—10月7日

寺前街

六六大集·双节潮玩季

新晋夜市街区双节主题活动，中秋设置国潮美陈、非遗文创市集、中秋歌会，国庆开展街头篮球赛、赛事观赛派对、潮流演艺、红色共创打卡，配套消费券、集章兑礼等。

2026年9月25日—27日（3天）

六六大集潮流街区

龙湾万达双节狂欢活动

中秋国庆双节系列商业活动，中秋档设置巨型月亮装置、月光市集、月老互动体验，举办逐光演唱会粉丝应援场、月光草坪音乐会；国庆档开展小天才新品发布、百人太极、国庆文艺汇演、亲子趣味赛事。

2026年9月25日—10月7日

龙湾万达广场

温州吾悦“幸福中国家”中秋国庆系列活动

中秋时段开展月亮来赶集国风市集、拜月大典、满月游园、手作工坊、免费全家福拍摄；国庆推出首届榴莲节、明星一日店长、RE二次元漫展、街头潮流嘉年华、K？POP随舞、真人CS、红歌演唱、百米长卷、才艺展演。

即日起—10月7日

温州吾悦广场

NINI2025商街3周年庆系列活动

商街三周年主题系列活动，开设首届精酿市集、3周年音乐Live现场，举办拧螺丝大赛、拼豆大赛趣味竞赛；配套游园打卡、消费抽奖等福利活动，融合市集、音乐、趣味竞赛，打造潮流夜间消费场景。

2026年9月30日—10月2日

NINI2025商街

泉山有声·王学钊先生与罗峰艺社交游展

本次展览由罗峰艺社成员依据王先生诗画为底本专门创作主题作品，另由每位成员拿出自己珍藏多年的王学钊先生作品1至3件，从文字、图像、实物多个维度，完整还原先生的艺术人生与罗峰艺社薪火相传的深厚情谊。

即日起—10月20日

龙湾区图书馆一楼展厅

来 源：龙湾发布

原标题： 龙湾“花式”过中秋！演唱会、逛市集、游园会……

本文转自：温州新闻网 66wz.com