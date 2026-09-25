温州日报 2026-09-25 08:27:47

昨天，省委常委、市委书记张振丰参加“两个健康”直通车政企恳谈会，与企业研发机构、在温高校、高能级创新平台代表座谈交流，一同学习贯彻习近平总书记关于发展先进制造业的重要指示和在加强基础研究座谈会上的重要讲话精神，面商解决企业技术研发、成果转化、创新协同等方面诉求，强化企业创新主体地位，加快打造民营经济创新发展新高地，为高水平建设创新温州汇聚更强合力。

温州网讯 昨天，省委常委、市委书记张振丰参加“两个健康”直通车政企恳谈会，与企业研发机构、在温高校、高能级创新平台代表座谈交流，一同学习贯彻习近平总书记关于发展先进制造业的重要指示和在加强基础研究座谈会上的重要讲话精神，面商解决企业技术研发、成果转化、创新协同等方面诉求，强化企业创新主体地位，加快打造民营经济创新发展新高地，为高水平建设创新温州汇聚更强合力。

活动现场，7家企业及研发机构负责人围绕加强企业基础研究和应用研究、实现可持续研发投入、高层次人才引育等积极建言献策。张振丰感谢大家的恳切建言，对企业及研发机构的思路理念、科技创新、引领产业等方面的成绩给予充分肯定。

张振丰指出，创新是温州最深厚的底色、最鲜明的标识，也是这座城市最可期的未来。我们要始终牢记“续写创新史”殷殷嘱托，深入贯彻落实习近平总书记对浙江“在以科技创新塑造发展新优势上走在前列”的重要要求，坚定走好创新发展“华山一条路”，聚焦做深做透“两篇大文章”，致力构建“企业出题、政府助题、平台答题、车间验题、市场评价”科技创新模式，打通“学科夯实基础—平台源头供给—企业转化应用—产业发展壮大”链条，以高能级科创平台、企业研发机构高水平建设助力创新温州建设全面成势。

围绕做好“两篇大文章”，张振丰强调，要因企制宜建强平台，统筹推进存量提升、增量拓展、潜量优化，加强精准指导，落实政策举措，支撑企业可持续、高水平研发。要务求实效用好平台，加强关键技术攻关、科研成果转化、创新产品研发，推动“AI+”新工艺、新技术、新场景落地，在科研和生产一线集聚培养创新人才。要深化探索体制机制，以绩效激励激发创新活力，以开放合作推动企业主导的产学研用融通创新，放大企业研发机构对产业链的溢出效应、协同效应。要做优服务强化支撑，加大对企业研发机构和研发投入的资源倾斜保障，营造“尊重创新、崇尚创新”的浓厚氛围。

张振丰表示，温州将全力建设以人才成长“最佳沃土”、企业发展“最好摇篮”、融合协同“最高质效”、政策服务“最为有感”为鲜明特征的一流创新生态，持续擦亮“温暖营商”品牌。希望广大企业、在温高校和高能级科创平台紧扣“5+5+N”现代产业集群培育发展，坚决扛起创新主体责任，主动加大研发投入、建强创新载体、攻坚核心技术，以持续创新赢得发展主动。

市领导陈应许、王振勇、曾瑞华参加活动。

来 源：温州日报

原标题： “两个健康”直通车举行基础研究专场

强化企业创新主体地位 加快打造民营经济创新发展新高地

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com