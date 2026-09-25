温州日报 2026-09-25 08:44:00

中秋将至，团圆情浓。昨天，省委常委、市委书记张振丰与在温高层次人才代表会见座谈，畅叙情谊、共迎佳节，感谢大家为温州经济社会发展作出的重要贡献，并通过他们向全体在温创新创业的人才致以诚挚问候。

温州网讯 中秋将至，团圆情浓。昨天，省委常委、市委书记张振丰与在温高层次人才代表会见座谈，畅叙情谊、共迎佳节，感谢大家为温州经济社会发展作出的重要贡献，并通过他们向全体在温创新创业的人才致以诚挚问候。

张振丰与高层次人才代表一一握手、亲切交流，关切询问大家在温工作生活情况，并代表市委市政府对大家信任温州、选择温州、钟情温州表示衷心感谢。座谈中，中国工程院院士、温州医科大学校长李校堃，加拿大健康科学院院士、瓯江实验室主任宋伟宏等代表交流发言，回忆与温州结缘的点滴过往，分享各自专业领域科研创新、产业转化等新成果，“点赞”温州的创新生态，感谢温州长期以来对人才的礼遇和尊崇。大家纷纷表示，温州是创新创业的活力热土、逐梦圆梦的广阔舞台、尊才爱才的温馨家园，未来将扎根温州、深耕专业，把个人理想追求融入发展大局，勇攀科技高峰，勇闯新兴赛道，与这座城市同奋斗、共成长，为高水平建设创新温州贡献更大力量。

张振丰在交流时说，温州始终牢记习近平总书记寄予“续写创新史”的殷殷嘱托，坚定不移走好创新发展“华山一条路”，近年来科技创新成果丰硕、招才引智再创新高、综合实力实现跃升，背后得益于广大人才的信任和付出。温州好，别是一乾坤，“好”在战略机遇叠加，“好”在城市精彩蝶变，“好”在生态宜居宜业，“好”在未来前景可期，“来温州·创未来”兼具天时、地利、人和。

张振丰表示，各类人才是温州高质量发展的信心和底气所在。温州将聚焦做深做透“两篇大文章”，加快打造以“四最”为鲜明特征的一流创新生态，着力构建“我负责阳光雨露、你负责茁壮成长”的发展环境，以开放包容胸怀汇聚天下英才，让大家在温州科研无忧、创业无忧、生活无忧，携手书写人才与城市双向赋能、彼此成就的崭新篇章，同心共绘“在温州，看见创新中国”的美好画卷。

市领导吕伯军、陈应许、王彩莲参加会见座谈。

来 源：温州日报

原标题： 市领导与在温高层次人才代表座谈交流

倾情倾力尊才爱才 厚植一流创新生态

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com