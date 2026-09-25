中秋佳节来临，温州礼遇创新“主力军”

温州日报 2026-09-25 08:42:25

昨天，中秋佳节来临之际，市委市政府的两场活动，引人关注。两场活动，一场指向企业，回答的是如何强化企业创新主体地位，做强产业创新；一场指向人才，回答的是如何服务好人才，推动科技创新。

温州网讯 昨天，中秋佳节来临之际，市委市政府的两场活动，引人关注。

上午，“两个健康”直通车政企恳谈会聚焦基础研究和企业研发，华峰、正泰、金田等7家企业代表和在温高校、高能级科创平台带着科研一线的实践经验而来，将创新成果与意见建议摆上桌面。

下午，高层次人才代表座谈会召开，张振丰等市领导与科技工作者代表围坐一堂，谈平台、谈项目、谈产学研对接，也谈城市发展。

两场活动，一场指向企业，回答的是如何强化企业创新主体地位，做强产业创新；一场指向人才，回答的是如何服务好人才，推动科技创新。

合在一起看，一条更深的逻辑线浮现出来：以企业研发机构的溢出效应、高能级科创平台的策源赋能、创新创业人才的扎根破土，助力先进制造业蓬勃发展，加快建设创新温州。

在温州，过去创业就是创新，现在创新才能创业。“就像每年的‘新年第一会’、每年植树节的‘人才日’活动一样，今天我们举办两场活动，传递的是信心，表达的是真诚，展望的是高质量发展，就是要表明，温州真心实意尊重人才、坚定不移鼓励创新，关心支持企业和人才在温州发展。”省委常委、市委书记张振丰的话，道出了温州走好创新发展“华山一条路”的决心和定力。

“十五五”时期是创新温州建设从“破局起势”迈向“全面成势”的关键攻坚期，市委市政府坚定不移做“难而正确的事”，持续做深做透教科人一体改革发展、科技创新与产业创新深度融合“两篇大文章”，营造一流创新生态，借力人才这棵“大树”的枝繁叶茂，让创新的“森林”生态更富勃勃生机。

随着创新温州建设全面铺开，温州去年GDP突破万亿，今年上半年全市GDP增长6%、规上工业增加值连续12个月居全省第一，这背后是“在温州看见创新中国”的硬核实力——

连续5年“新年第一会”聚焦创新主题，成功举办7届世界青年科学家峰会，大孵化器集群面积超1400万平方米，“一港五谷”集聚生态企业超4600家。今年上半年，我市科技创新投入增长14%、居全省第一，赋能“5+5+N”现代产业集群持续做大做强。

两周前，2026民营经济创新发展大会吸引218家中国民营企业500强系列榜单企业齐聚瓯江之畔。此次“两个健康”直通车开进企业研发和民企基础研究领域，就是要做好大会“后半篇文章”，加快打造民营经济创新发展新高地。

从恳谈会内容看，一个现实问题避不开：全市已建成市级以上研发机构3200多家，实现五大主导产业龙头企业研发机构全覆盖，但仍有616家亿元以上制造业企业没有自己的研发机构。如何让中小企业在技术迭代中，也有一战之力？

温州建立“以研发机构能级定资源倾斜”的机制，让设立研发机构的企业，获得享受土地、金融、人才等政策优惠的“入场券”。而在打通“学科夯实基础—平台源头供给—企业转化应用—产业发展壮大”链条的进程中，许多企业已从“被推着走”变为“自己往前跑”——

两年前，华峰集团拿下全国首张“无区域”民营研究院营业执照，把分散各地的研发资源汇聚到华峰集团材料研究院。

“无区域”模式，效果超出预期。“我们组建了2600余人专业研发队伍，突破20余项国外‘卡脖子’技术，多项关键材料实现国产替代。”华峰集团总裁林建一说。

另一家“吃螃蟹”的研究院是浙江金田高分子材料研究院。“我们一直在探索民企办院如何实现自负盈亏、成果直通生产线的市场化路径。”金田高分子材料研究院常务副院长徐董说，研究院在研发项目立项阶段就同步对接生产车间，让研发出来的技术能够直接落地生产线。

创新链从产业端延伸向人才端：全职在温顶尖人才有33人，人才资源总量达210万人，温州已跻身最具人才吸引力城市第19位。这些高层次人才的硬核攻坚，让温州在科技前沿赛道上有了自己的方阵——

中国工程院院士李校堃深耕生长因子药物领域，推动国产好药走出实验室，惠及更多群众；中国科学院院士叶志镇带领团队突破钙钛矿量子点稳定性核心技术，促成全球首条全固态量产线在温州落地……一位位科技工作者扎根生物医药、光电材料、新能源、眼健康、数字经济等赛道，激发创新温州的活力。

“能够在温州扎根，本身就是对温州的信任。我们能够感受到大家对温州的感情、爱意和期待。相信我们一起努力，温州发展会越来越好。”座谈时，城市与人才的双向奔赴，有了具象的表达。

面向高层次人才的这场座谈，又一次拉近了城市与人才的距离。“温州把重视人才落到了实处，而不是停留在表面”“这里山好水好空气好，生活适宜”“有人才就会有创新，有创新就会有发展动力”……院士专家与杰出青年的切身感受，成为城市近悦远来的有力见证。

认可背后，是温州对创新和人才一以贯之的重视。这些年，温州持续推动“百万人才聚温州”，迭代升级“人才新政40条”，出台《温州人才创新创业一本通》，让各方英才在温州“科研无忧、创业无忧、生活无忧”。

中秋月圆之际，城市与创新者的“团圆”，将照亮“在温州看见创新中国”的崭新图景。

来 源：温州日报

原标题： “团聚”人才 携手向新

中秋佳节来临，温州礼遇创新“主力军”

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com