温州日报 2026-09-25 08:44:57

经市委批准，十三届市委第十轮巡察安排6个巡察组对市科技局、市住建局、市商务局、市综合行政执法局等4家市直单位党组织开展巡察“回头看”，对温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司、温州滨海新城投资集团有限公司等2家国有企业党组织开展提级巡察。

温州网讯 经市委批准，十三届市委第十轮巡察安排6个巡察组对市科技局、市住建局、市商务局、市综合行政执法局等4家市直单位党组织开展巡察“回头看”，对温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司、温州滨海新城投资集团有限公司等2家国有企业党组织开展提级巡察。截至9月24日，6个市委巡察组全部完成进驻。

被巡察单位分别召开巡察进驻动员会。各市委巡察组组长作动员讲话，对深入学习贯彻习近平党建思想和习近平总书记关于巡视工作的重要论述，务实高效做好本轮巡察工作提出要求。

各市委巡察组组长指出，巡视巡察是党内监督的战略性制度安排。市委巡察组将聚焦新时代新征程党的使命任务和市委中心工作，坚守政治巡察定位，精准有效开展监督，深入了解被巡察党组织贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党的领导、推进政治建设情况，深入了解落实中央重大决策和省委、市委部署要求，履行职责使命、服务保障高质量发展情况，深入了解推进全面从严治党情况，深入了解加强领导班子、干部人才队伍以及基层党组织建设情况，深入了解落实巡察整改情况，着力查找政治偏差，推动解决突出问题，为我市深入实施“1361”思路举措、奋力实现“十五五”精彩开局提供有力保障。

被巡察党组织主要负责人表示，将切实扛牢政治责任，坚持同题共答，自觉接受监督，主动配合巡察，认真抓好整改，以巡察为契机推动各项工作高质量发展，真正把巡察监督效能转化为发展势能、改革动能。

据悉，6个市委巡察组将在被巡察单位工作1个半月左右，其间设立专门值班电话、邮政信箱和电子邮箱，主要受理反映被巡察党组织领导班子及其成员、下一级党组织主要负责人问题的来信来电来访，重点是关于违反政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律等方面的举报和反映。巡察组受理信访时间截止到11月13日。

来 源：温州日报

原标题： 十三届市委第十轮巡察完成进驻

记者 黄荣杰 通讯员 温巡宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com