鹿城园林 2026-09-25 08:58:00

秋分刚过，中秋就在眼前，随着暑气渐退、昼夜平分，温州各景观道路、公园的黄山栾树陆续迎来最佳观赏期——满树碎金、红果缀枝，搭配出“嫣红染碎金”的初秋美学配色，唤醒人们的秋日感知。

秋分刚过，中秋就在眼前，随着暑气渐退、昼夜平分，温州各景观道路、公园的黄山栾树陆续迎来最佳观赏期——满树碎金、红果缀枝，搭配出“嫣红染碎金”的初秋美学配色，唤醒人们的秋日感知。

黄山栾树是温州常见的乡土秋色树种，夏秋之交开金黄色小花，入秋后结出三瓣蒴果，绯红如盏盏灯笼，观赏期可持续至11月中下旬。中秋假期将至，鹿园君整理了一份市区黄山栾观赏地图，六个点位，各有看头：

广化桥路：一城栾树，层层染秋

想看成片的栾树秋景，首推广化桥路。这里的黄山栾成片成行、数量众多、树形整齐、长势旺盛，秋景观赏效果极佳。抬眼望去，碎金的小花与绯红的蒴果层层叠叠，衬着远山如黛、蓝天如洗，一路车行其间，如在画中穿行。

新城大道：三色交响，与城共舞

新城大道的栾树，美在“搭配”。黄花、红果、粉荚同挂枝头，形成独特的三色景观。沿路的红色楼宇、往来车流与树色遥相呼应，材质的刚与花枝的柔相互映衬，层次感拉满，随手一拍都是城市风光大片。

锦绣路：香樟为幕，一路鎏金

今年锦绣路的黄山栾，红得格外早，也格外艳。栾树一字排开，与常绿香樟比肩而立，像是谁在常绿的画卷上，镶了一条彩边。车行其间，浓绿与绯金交替掠过车窗，一路泼洒秋的光彩。

马鞍池公园：一枝越墙，两般欢乐

马鞍池公园围墙边的黄山栾舒枝展叶，满树“小灯笼”从园内垂到园外，墙里是公园游乐场孩子的笑声，墙外是马鞍池小学生的欢呼。一枝越墙，连起园内园外，缀满灯笼的枝桠下，是一幅充满活力的秋日拼图。

九山公园：古塔书会，秋有人文

如果说别处的栾树胜在色彩，九山公园的栾树，则胜在底蕴。以古色古香的九山书会为背景，远处净光塔静立秋色中，栾树与亭台楼阁相看不厌，自然之色与人文之韵同框相融。

杨府山公园：一湖秋波，满园诗意

杨府山公园的秋，是倒映出来的。公园奥水湖畔的栾树如约变色，枝条低垂探向水面，倒影在湖中荡漾。秋叶、碧水、远山相映成趣，天鹅游弋其间，是遛娃、散步、拍照三相宜的赏秋点位。

秋分至，秋意浓；中秋近，人团圆。黄山栾的红果如灯，恰好赶在月圆之前挂上枝头。树上点的是秋灯，天上圆的是月亮，家里等着的，是团圆。这个中秋，不必远行。带上家人，沿着广化桥路走一走，到杨府山公园的湖畔坐一坐，看看一树碎金，等一场月圆。

来 源：鹿城园林

原标题： 温州的最美“变色季”从黄山栾树开始

本文转自：温州新闻网 66wz.com