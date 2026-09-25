温州日报 2026-09-25 09:56:32

慧医天下互联网医院近日签约落地中国基因药谷。该项目将以人工智能技术为核心，打造区域数字健康总部项目，同时搭建院外专病全周期医疗生态平台，推动优质健康管理服务下沉基层，助推温州市民更好地享受便捷、高质量的医疗服务。

温州网讯 慧医天下互联网医院近日签约落地中国基因药谷。该项目将以人工智能技术为核心，打造区域数字健康总部项目，同时搭建院外专病全周期医疗生态平台，推动优质健康管理服务下沉基层，助推温州市民更好地享受便捷、高质量的医疗服务。

慧医天下互联网医疗平台于2020年7月成立于上海，因持续深耕专病细分赛道，着力打通线下诊疗与线上服务，成为国内“互联网+医疗健康”领域的标杆项目之一。今年2月，中国基因药谷入驻企业浙江沃博森生物科技有限公司全资收购慧医天下医疗体系，并注册成立慧医天下互联网医院（温州）有限公司，打造“医+药+管”一站式综合服务平台，开发线上问诊、患教直播、数字化筛查、会员慢病管理等功能模块，业务覆盖心血管、肿瘤、呼吸、消化、肾科、儿科等多疾病领域。目前，该平台已汇聚超12.4万名高质量多点执业医生，其中包括温州本地79家医院的723名医生，累计服务患者700余万人次。

“很多患者在医院完成诊疗之后，后续的康复、长期健康随访缺少承接载体，这正是我们平台希望补齐的环节，将来医院负责‘治病’，我们做好诊后健康管理。”慧医天下互联网医院（温州）有限公司CEO汤友明介绍，互联网医疗不是简单把线下问诊搬到线上，而是既要做好疑难病患对接顶尖专家的桥梁，也要助力基层医疗能力提升，同时开展健康科普，引导群众建立科学就医理念，其服务对象不仅是已患病群体，也覆盖亚健康人群，实现疾病早发现、早干预、治疗跟进、康复管护的连贯服务。

据了解，慧医天下落地瓯海最大的亮点在于将构建“纵横联动”的医疗服务网络，打通区域健康服务“最后一公里”。纵向层面，平台以温州头部医院为核心，联动县级医院，向下覆盖乡镇卫生院、基层诊所，构建本地分级诊疗网络；横向层面，将搭建温州对接长三角其他城市优质医疗资源的远程诊疗体系，串联形成从健康筛查、诊疗到诊疗后康复管护的一站式闭环健康管理。

中国基因药谷作为温州打造“生长因子之城”的核心承载平台，依托温州医科大学一流学科资源，经过六年培育，已集聚超500家生态企业，形成从研发到产业化的全链条生态。

来 源：温州日报

原标题： 本地分级诊疗+远程诊疗 慧医天下互联网医院落地瓯海

记者 洪越风 瓯海融媒记者 庄苗苗

本文转自：温州新闻网 66wz.com