温州日报 2026-09-25 09:56:32

昨天，泰顺县举行“守望·廊桥”主题活动暨廊桥申遗动员会，回顾近十年来的廊桥保护成效，吹响推进闽浙木拱廊桥联合申遗的号角。

温州网讯 昨天，泰顺县举行“守望·廊桥”主题活动暨廊桥申遗动员会，回顾近十年来的廊桥保护成效，吹响推进闽浙木拱廊桥联合申遗的号角。

2016年9月16日，台风“莫兰蒂”引发山洪，泰顺文兴桥、文重桥、薛宅桥三座国保廊桥相继被冲毁。党员干部、武警公安和志愿者赶到溪边救人抢险，顺着水流追出去，把能找回来的构件一根根捞了回来，专家和匠人们第一时间开展修复工作。“守望·廊桥”主题活动的开场AI短片，把当年的洪水画面与此后修复廊桥的镜头剪在一起，讲述了一个个抢救保护廊桥的感染故事。

这十年，泰顺不仅把桥一根梁一根梁地修了回去，还用制度把桥管起来。2021年施行的《温州市泰顺廊桥保护条例》，是全国首部专门针对廊桥保护的地方性法规；县里建起文化遗产（廊桥）监管保护平台，形成县、乡、村三级联动机制；培育县级以上廊桥传承人13人，用木拱桥传统营造技艺新建廊桥45座。

泰顺廊桥还获得了几个国际、国家级的“名头”，分量颇重。三座国保廊桥的灾后修复工程，被国际古迹遗址理事会与联合国教科文组织合编的《全球文化遗产恢复和重建案例研究》收录，是其中唯一的中国案例。2024年12月，中国木拱桥传统营造技艺从联合国教科文组织“急需保护的非物质文化遗产名录”转入“人类非物质文化遗产代表作名录”——前者是针对濒危项目的抢救名单，转进代表作名录，意味着这项技艺已经不濒危，从抢救转入常态传承。

今年是国家廊桥保护三年行动收官之年，也是闽浙木拱廊桥联合申遗的关键一年。会上，相关部门、科研团队、廊桥传承人和行业协会代表分别接旗，肩负起十件新任务，包括推进闽浙木拱廊桥联合申遗、推进新建木拱桥建造标准制订、争取列入科技部廊桥防火防汛应急管理系统试点、设立廊桥保护基金等，齐步迈向廊桥文化传承新征程。

来 源：温州日报

原标题： 泰顺举行“守望·廊桥”主题活动 吹响廊桥申遗号角

记者 徐龙飞 翁卿仑 通讯员 李绍庆

本文转自：温州新闻网 66wz.com