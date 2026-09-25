温州开展双节食品安全专项抽检 守护市民舌尖安全

温州日报 2026-09-25 09:56:00

随着中秋、国庆双节来临，月饼、糕点以及各类节庆食品迎来消费高峰。近期，温州市市场监管部门在全市开展食品安全专项检查和便民检测服务，全方位守护市民舌尖安全。

温州网讯 随着中秋、国庆双节来临，月饼、糕点以及各类节庆食品迎来消费高峰。近期，温州市市场监管部门在全市开展食品安全专项检查和便民检测服务，全方位守护市民舌尖安全。

据了解，本次节前食品安全专项抽检范围涵盖大型批发市场、连锁商超、糕点专营店及主流线上销售平台。针对食品添加剂合规使用、微生物安全、产品品质等核心风险指标，通过精准抽检排查隐患，从源头把控节日食品质量。中秋消费重头戏月饼是本次抽检重点，全市已完成167批次产品抽样检测，筛查发现1批次样品微生物指标存在不合格问题。针对该批次问题产品，执法人员第一时间督促商户下架封存、全面召回涉事食品，并依法启动核查处置流程。监管部门建议优先选择资质齐全的线下正规门店与合规电商平台，仔细核对产品生产日期、厂址、生产许可、配料表等关键信息，理性安全消费。

依托持续升温的文旅市场热度，梧田老街等网红打卡街区、商圈客流大幅增长，沿街餐饮、小吃消费需求激增，节日食品安全保障力度同步加码。针对各大街区消费特点，我市常态化开展“你点我检”便民服务，融合现场快速检测、食品安全科普、互动咨询体验多种形式，让烟火气更具安全感。9月份以来，全市已累计为市民提供免费食品快检服务近900批次。

来 源：温州日报

原标题： 双节护舌尖 节令食品迎“体检”

记者 鲍南南

本文转自：温州新闻网 66wz.com