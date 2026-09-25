温州日报 2026-09-25 09:56:33

昨天，永嘉县大若岩镇水云村山寻茶馆里一派忙碌。永嘉县级非遗“永嘉酥点传统制作技艺”传承人林乐琼带着6名员工赶制订单，操作台上，牡丹、昙花、桃子等造型精巧的酥点依次排开。

温州网讯 昨天，永嘉县大若岩镇水云村山寻茶馆里一派忙碌。永嘉县级非遗“永嘉酥点传统制作技艺”传承人林乐琼带着6名员工赶制订单，操作台上，牡丹、昙花、桃子等造型精巧的酥点依次排开。“最近每天要做200多个款式，一个礼盒装8个款式。”林乐琼说。

今年中秋，山寻茶馆酥点接了不少中小企业的伴手礼订单，散客回头客也不少，还有远在山东的客户来下单。与月饼不同，宋韵酥点以果蔬粉调色、手塑造型，兼具颜值与口感，成为中秋伴手礼的选择之一。“用甜菜根粉调出的红偏柔和，不像人工色素那样鲜亮扎眼，既保证了食品安全，也保留了宋韵酥点清雅自然的质感。”林乐琼介绍，酥点颜色全部来自天然果蔬粉，绿色用抹茶粉，蓝色则用海藻粉或蝶豆花粉等。

馅料和造型，林乐琼也在本地风物里找灵感。中秋前后是板栗季，她推出板栗酥点；眼下芋头正上市，她把本地芋泥包进酥点；春天则用永嘉乌牛早茶叶入酥点礼盒。造型上，她结合当地“十二福地”文化做了“秋日福”酥点，参加香柚节、银杏节时还会做相应主题造型。今年中秋，她在手塑花酥之外，还推出桂花主题和兔子主题糕点，呼应时令。

林乐琼是返乡创业青年，她创办“云礼酥点”，2024年打造山寻茶馆，将宋韵美学融入茶席之间，并在村里牵头成立“共富工坊”，带动村里十多名妇女掌握包酥、塑形、包装等手艺。有些村民学成后，也开起了工作室，遇到大订单时，大家会集中起来统一制作，保质保量。

“酥点不只是点心，更是可尝、可做、可分享的文化符号。”接下来，林乐琼计划继续深化研学课程，与旅行社、学校合作开发半日、一日体验线路；依托“共富工坊”，统一宋韵酥点标准与品牌，带动更多周边村民参与；围绕主理人故事和酥点技艺打造IP，开发文创周边，让宋韵酥点从地方特色走向更广阔的市场。

来 源：温州日报

原标题： 永嘉：宋韵酥点伴月来

记者 金朝丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com