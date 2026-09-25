苍南：星光市集进“家门”
温州网讯 9月23日晚，为期两天的浙江三澳核电央地合作“迎中秋·庆国庆”系列活动在苍南绿能小镇收官。
自2024年举办首场活动以来，苍南特色品牌“红色星光”市集现已举办七次。此次活动联动县直部门、核电建设企业等单位30家，派遣150多名党员志愿者深入基层，为核电职工、周边群众量身定制服务清单，推出45项惠民服务。
市集现场，各机关单位摊位前人头攒动。22日晚6时10分，苍南县供销社爱心义剪摊位前，核电员工孙旭东下班饭后直奔而来：“公司周边较偏僻，理发不便，得知市集请来专业理发师，我吃完饭就过来了。这服务相当可以！希望这样的活动能够多来几次！”理发师黄玲玲手法专业，为他细致修剪，摊位前方很快排起长队。黄玲玲告诉记者，她在温州市区经营美发业务，已在苍南参与志愿服务七八年，这是她第三次参与苍南的“红色星光”市集，希望能够给更多偏远地区群众送上他们需要的服务。
市集的另一边，县城投集团志愿者有的发放家装服务宣传单，有的则为职工贴手机膜，一个多小时已贴出20多单。而义诊、衣物缝补、中医药茶饮等贴合核电职工需求的摊位前同样人头攒动、很是热闹。
在“红色星光”市集启动仪式上，苍南县工商联还面向全县捐赠150份微心愿物资，其中100份定向送给核电项目的家庭困难工人以及马站片区三镇一乡（马站镇、沿浦镇、霞关镇、岱岭畲族乡）的困难群众。
来 源：温州日报
记者 林思思
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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