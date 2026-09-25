潮新闻 2026-09-25 09:56:34

9月23日至25日，“庆丰收 迎月圆——温州机场金秋展销会暨中秋科技嘉年华”在温州龙湾国际机场T2航站楼党员初心站前热闹启幕。这是温州机场自2023年起，连续第四年重磅打造金秋节庆展销活动。

9月23日至25日，“庆丰收 迎月圆——温州机场金秋展销会暨中秋科技嘉年华”在温州龙湾国际机场T2航站楼党员初心站前热闹启幕。这是温州机场自2023年起，连续第四年重磅打造金秋节庆展销活动。四年迭代成长，活动规模逐年扩容，体验花样不断翻新，今年更是巧借科技力量，把机器人、机器狗互动展演搬进航站楼，为往来旅客献上一场丰收礼赞、中秋雅韵与硬核科技交相辉映的空港盛宴。

温州机场供图

本次活动由温州机场集团、浙江空港商业经营管理有限责任公司联合龙湾区消保委、龙湾区文旅局等单位共同主办，每日开放时间为8:30至17:30。活动选址在T2航站楼公共区域，在保障航站楼通行顺畅的前提下，营造浓厚节庆氛围。

温州机场供图

四年深耕磨一剑，空港盛会年年有新貌。温州机场金秋主题活动从最初简单的农特产品展示展销，一步步蜕变为集好物展销、文艺展演、趣味互动、线上传播于一体的综合性节庆活动。今年活动科技感拉满，成为最大亮眼看点。现场专门划出专属表演区域，4台宇树表演机器人搭配4台灵动的互动机器狗轮番 “登台献艺”。整齐利落的编队舞蹈、庄重的列队敬礼、趣味巡游漫步，挥手、比心等萌趣动作轮番上演，还主动走近游客开展近距离互动。酷炫又鲜活的科技表演牢牢抓住旅客眼球，不少过往旅客、亲子家庭和员工纷纷驻足围观拍照打卡，航站楼内人气高涨，为整场展销会聚拢超高流量。

现场8台特色花车错落排布，星巴克、一鸣等品牌展台精彩亮相，子久黄茶和品品香白茶清雅的茶艺表演、妙趣横生的有奖竞猜轮番上演。一件件满载乡土气息的温州本土农特好物集中亮相，把瓯越大地的丰收硕果搬到城市门户窗口。依托机场四通八达的客流优势，让奔赴五湖四海的旅客近距离触摸温州丰收底色，礼赞耕耘、致敬丰收，以空港平台助力乡村共富建设。

温州机场供图

机场是一座城市对外展示的重要窗口。连续四年，温州机场牢牢把握农民丰收节与中秋节双节契机，持续办好金秋主题展销活动。以航站楼为 “空中展台”，让温州本土农产走出机场、走向更广天地，诉说属于温州的丰收故事；又不断创新表达形式，将传统民俗文化和新潮科技体验巧妙融合，跳出传统展销的固有模式，为旅客打磨更有温度的候机体验。

来 源：潮新闻

原标题： 庆丰收迎月圆 温州机场举行金秋展销会暨中秋科技嘉年华

通讯员 王磊 记者 叶小西

本文转自：温州新闻网 66wz.com