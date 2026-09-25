潮新闻 2026-09-25 09:56:00

9月24日16时30分，洞头大门沙岙综合交通码头，一架无人机升空，沿“大门-鹿西”航线巡飞，声画传回值班室：航道通畅，无碍航物。温州海事局校船护卫队登上“海上花园号”，核查动力设备、消防救生器材和船员资质，清点学生人数。眼前这幕，正是护送20名初中生回鹿西岛吃中秋团圆饭。

9月24日16时30分，洞头大门沙岙综合交通码头，一架无人机升空，沿“大门-鹿西”航线巡飞，声画传回值班室：航道通畅，无碍航物。

在海巡艇的护航下，鹿西岛的初中生们坐“校船”回家 吴昱燊 摄

“海巡07601准备完毕！”“校船护卫队就位！”对讲机里，应答声此起彼伏。温州海事局校船护卫队登上“海上花园号”，核查动力设备、消防救生器材和船员资质，清点学生人数。眼前这幕，正是护送20名初中生回鹿西岛吃中秋团圆饭。

温州海事校船护卫队成员黄冰聪在给学生们讲解海上安全知识 沈灿辉 摄

为了这条回家路，海事、教育、交运、客运等多家单位提前一周就开始对接，把校车、校船班次卡到分钟。16时50分左右，“海上花园号”校船在“海巡07601”舰艇伴航下，泊靠鹿西客运码头。

待学生都安全下船后，大门新城实验学校老师朱飞最后走下船舷。在码头接过孩子的家长贺静静说：“不用到校接孩子，我们很放心！”这样的护送，已经持续了15年。

鹿西岛的孩子们坐“校船”抵达鹿西码头 沈灿辉 摄

原来，2011年洞头推进教育资源整合，离岛乡镇鹿西乡岛上初中撤并，学生转到大门新城实验学校上学。200多名孩子每逢周五放学、周日返校，都要背着行李跨海通勤。在码头和航线未改调整之前，一趟下来要50多分钟，船小人多，孩子挤在闷热的船舱容易晕船；航线周边渔船、养殖作业船往来交织，遇节假日游客涌上码头，将给学生通勤带来不少风险，这些都让家长十分担忧。

为此，洞头区府办召集海事、区教育局、交通局、公安分局和大门镇、鹿西乡联合会商，给孩子们配上专属的校船。在多部门联动下，由洞头轮渡公司的客船固定承担跨海接送，海事部门则组建校船护卫队。

在海巡艇的护航下，鹿西岛的初中生们坐“校船”回家 吴昱燊 摄

校船只搭载学生，座位固定到人，票价由洞头区财政局承担；海事与学校建起对接群，提前预报风力，遇大风就协调学校调整放假时间；学校专人统计人数，每趟船配备老师、保安陪护到底。下车即登船，下船即上车。校车与校船零待时接驳，码头不再积压人流。

温州海事校船护卫队成员黄冰聪在给学生们讲解海上安全知识 吴昱燊 摄

如今，硬件也在升级。校船已经过两轮迭代，第三代校船“海上花园号”更宽敞。新启用的大门沙岙综合交通码头距离鹿西岛很近，50分钟航程缩至20分钟左右。

回家路上也不枯燥。在船舱里，温州海事局校船护卫队的发起人朱瑞栋和同事黄冰聪支起海上课堂，演示救生衣怎么穿，用“123救我”的谐音教孩子记住海上求救电话12395。

“孩子们的安全，绝不能有半点马虎。”朱瑞栋说，15年来，鹿西学生从200多名减到30余名，护航标准却从来没降。

温州海事校船护卫队发起人朱瑞栋在驾驶室值守 沈灿辉 摄

今年中秋节，鹿西乡迎来客流高峰。黄冰聪透露，这趟送完后，国庆假期护航已排进值班任务，无人机巡查、电子巡航、智能安检将陆续上船、上岸。接力棒，一茬茬在往下传。

来 源：潮新闻

原标题： 跨海回家过中秋，十五载海上摆渡，这群孩子上下学有专属“保镖”

记者 尤建明 汪子芳 摄影 吴昱燊 共享联盟？洞头 陈超凡 叶青青 沈灿辉

本文转自：温州新闻网 66wz.com