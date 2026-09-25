档案里的“海霞之光”：在浙江洞头重走女子民兵戍边之路

中国新闻网 2026-09-25 09:56:35

近日，浙江省档案馆联合温州市档案馆、洞头区档案馆，以档案为线索，从海霞村到寮顶村海防阵地，从女子民兵连纪念馆到洞头区档案馆，追寻跨越半个多世纪的红色记忆。

初秋的浙江温州洞头，海风拂过海霞村。洞头先锋女子民兵连纪念馆前，三代海霞民兵并肩而立，唱起熟悉的《渔家姑娘在海边》。歌声不算专业，却让洞头区职业技术中学学生卢辰诚热泪盈眶——“歌声里有对岛的情感”。

这一幕，发生在“寻迹·解码红色档案 赓续海霞精神——‘我在档案现场 追寻红色根脉’”探访活动中。

近日，浙江省档案馆联合温州市档案馆、洞头区档案馆，以档案为线索，从海霞村到寮顶村海防阵地，从女子民兵连纪念馆到洞头区档案馆，追寻跨越半个多世纪的红色记忆。

9月22日，探访团在浙江温州洞头“海霞之家”了解“海霞故事”。林波 摄

寻迹：老照片里的“守岛即守家”

洞头是“海霞精神”的发源地，孕育了“爱岛尚武、励志奉献”的宝贵红色精神。2021年，海霞精神纳入浙江红色精神谱系，成为洞头最鲜明的精神标识与文化底色。

走进洞头先锋女子民兵连纪念馆，一份份档案将探访团成员的思绪拉回到六十多年前。

“六十多年前，洞头先锋女子民兵连三排的姑娘们咬破手指、以血按印，向组织立下誓死守卫家乡的铮铮誓言。”本次探访团团长、浙江大学宣传部文化建设办公室副研究员、中国高等教育学会校史研究分会常务副秘书长张淑锵认为，这份《决心书》再现了“爱岛尚武、励志奉献”最本真的模样：一是绝对忠诚的信仰底色，二是守土有责的英雄气概，三是甘于奉献的赤子情怀。

张淑锵说：“档案是凝固的历史，精神是流动的血脉。”

从这纸誓言出发，档案中的海霞故事渐次铺展。洞头区档案馆宣讲员吴铭舒介绍，从渔家姑娘白天耕海、夜晚站岗巡逻，到小说、电影《海霞》和歌曲《渔家姑娘在海边》传遍大江南北，六十余年来，老旧文书、影像照片、实物史料、口述记录等珍贵档案，完整留存了海霞巾帼风采与海岛发展的红色记忆。

跟随探访团的脚步，作者注意到展厅里泛黄的老照片、老旧的训练器材、真实的文字记录，无声讲述着当年先辈放下渔网、扛起钢枪、守卫东海前哨的艰苦岁月。

洞头先锋女子民兵连第七任副连长曾秀红说：“60多年来，连队始终做的一件事，就是把女子民兵连的旗帜扛下去，把爱岛尚武、励志奉献的海霞精神传下去。”

老一代的坚守，也在年轻一代心中激起回响。

浙江省档案馆“浙YOUNG读档”青年干部代表胡雅杰说，来之前印象最深的是阅兵中的女民兵方阵，到了洞头才更真切理解：特殊时期海防任务艰巨，一批女性挺身而出，一边刻苦训练守卫海域，一边参与海岛建设，留下大量珍贵档案。

浙江省档案馆青年干部代表曾可欣感受最深的是“传承”：从汪月霞15岁加入民兵队伍、牵头组建第一支女子民兵连，到一代代海岛女民兵生产练兵两手抓；海霞妈妈们离队不离心，退役后仍持续为民兵队伍奉献服务。

9月22日，探访团成员倾听档案背后的“海霞故事”。林波 摄

解码：从“被讲述”到“我选择”

探访中，老中青三代海霞民兵、姐妹三人入伍等故事，以及与老连长面对面交流，让档案中的历史变得可感可触。这种可感可触，正体现在一代代人的接续讲述中。

胡雅杰说，海霞精神不仅在连队内代代相传，也在整个洞头薪火相传、历久弥新；新时代女兵在应急志愿服务、国防教育等领域仍在默默奉献。

而要让这种精神真正走进年轻人心里，教育是关键一环。

洞头区职业技术中学团委书记张震坦言，在日常思政教育中，如何让孩子真切感受“爱岛尚武、励志奉献”的海霞精神，一直是教育重点。这次活动把凝固的档案“剖开”展现在孩子面前，孩子们看完后“非常震撼”。

洞头区档案馆青年讲解员吴铭舒说，传承海霞精神不在空谈口号，而在内化于心、外化于行；作为新时代档案人，要铭记海霞红色故事，将个人成长与国家发展、民族复兴紧密结合。

从个体行动到制度支撑，精神传承需要更系统的保障。浙江省档案馆副馆长陈慧瑛说，从当年参加女民兵保卫海岛，到退役后融入社会建设、继续发挥作用，这种传承模式能够赋能新时代发展。她认为，精神传承更重要的是回应当下人的真实需要，从“被告知”到“我去选择”，让践行者得到认可和尊严，同时档案部门要做好传递传承过程的记录。

9月23日，“寻迹·解码红色档案 赓续海霞精神——‘我在档案现场 追寻红色根脉’”探访活动座谈现场。林波 摄

赓续：一个“海霞+”照亮海上花园

让档案从库房走向现场，是此次探访的鲜明特点。

温州市档案馆青年干部代表王茜说，海霞精神发源于洞头，从昔日海防前线到如今海上花园，靠的是一代代海霞人扎根海岛、默默奉献。“守岛即守家，对档案人来说就是守党即守史。”她表示，要主动记录、征集新时代海霞故事，做红色档案开发者、海霞精神践行者。

从档案记录到现实实践，海霞精神正不断拓展新的载体。如今，洞头已从“海霞”单一群体扩展到全域覆盖，“海霞+”模式多元化助推经济社会发展。海霞妈妈、平安志愿者服务协会等开展治安巡逻、法制宣传、矛盾调处、文明创建；海霞慈善基金推动慈善事业高质量发展；海霞公交专线聚焦交通民生实事。

这些遍布各领域的“海霞+”实践，也沉淀为洞头实实在在的发展成果。从抢险救灾到扶贫帮困，从保卫治安到维护稳定，从拥军优属到慈善公益、文明创建、红色旅游，海霞足迹已延伸至社会各个角落。

面向未来，如何让这份精神走得更远？陈慧瑛表示，希望通过探访活动，以沉浸式方式让更多人感受这段历史记忆，并借助媒体传播，让海霞精神在更大范围传承弘扬。

六十余载潮起潮落，一代代海霞人以青春赴山海、以热血护家国、以奉献显初心。海霞精神从未过时，反而愈发珍贵；这束东海之滨的红色霞光，正照亮新时代海上花园建设的新征程。

来 源：中国新闻网

原标题： 档案里的“海霞之光”：在浙江洞头重走女子民兵戍边之路

记者 林波

本文转自：温州新闻网 66wz.com