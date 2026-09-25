官宣定档！龙湾首届“企BA”报名启动！

龙湾区体育事业发展中心 2026-09-25 10:24:02

篮球撞击地板，激情点燃龙湾不是职业球员，也能拥有主场欢呼。不是专业联赛，同样为荣誉而战！2026年龙湾区首届“企动龙湾”企业篮球联赛正式官宣定档。报名通道开启！

篮球撞击地板，激情点燃龙湾不是职业球员，也能拥有主场欢呼。不是专业联赛，同样为荣誉而战！2026年龙湾区首届“企动龙湾”企业篮球联赛正式官宣定档。

10月，龙湾“企BA”将热血开赛，即日起至9月28日18:30，报名通道开启，全区企业、街道联队请集结！

一、赛事速览

赛事名称：2026年龙湾区首届“企动龙湾”企业篮球联赛

比赛时间：2026年10月-12月

比赛地点：永中街道温州奥体中心户外篮球场、沙城街道沧宁安全文化公园篮球场、星海街道置信广场

竞赛组别：单一企业组、街道企业联队组

参赛规模：共32支队伍

二、参赛对象与资格

（一）参赛对象

1.营业执照注册地址所在地为龙湾区（温州湾新区）辖区内的所有企业（含民办学校）均可组队报名参赛。

2.企业可以单独组队参赛，或以街道企业联队组队参赛。街道企业联队企业数量、行业不限，联队企业需公司注册地址为该所在街道，报名提交时需街道盖章确认。

（二）球员资格

每队可报领队、副领队、主教练各1名，工作人员2名，运动员大名单15名，原则上运动员不少于12人。运动员年龄须为18—55周岁。每场至少赛前1小时确定上场比赛的12人名单。

领队需为企业负责人或街道分管领导，领队代表不能兼任球员。

一名运动员只能代表一个单位参赛且需符合以下条件之一：

1.2026年9月前，在龙湾辖区内缴纳社保满1个月的企业职工；

2.企业职工类型为劳务派遣类，该类人员需提供本人劳务合同、派遣合同及社保证明或工资流水单。

（三）名单公示

各代表队于2026年9月28日18:30前完成报名。报名结束后，各参赛队伍名单将在组委会指定公众号和网站公示两天，公示结束后不再受理运动员的资格投诉。

比赛中如果出现冒名顶替、弄虚作假等赛风赛纪问题，一经查实将按照相关规定严肃处理。

（四）体检保险

1.参赛队员必须签订免责责任书；

2.参赛队员需提供一年以内的体检报告（包含心电图、血压等情况）；

3.参赛队员需提供赛事期间内的运动意外险。

三、报名办法

报名时间：即日起至2026年9月28日18:30

报名方式：请将2026年龙湾区首届企业篮球联赛报名表、参赛队员身份证正反面照片、2026年9月前的社保缴纳证明（劳务派遣类人员需提交三方劳务派遣合同）、球队logo源文件等材料打包发送至相应邮箱。

微信扫描上方二维码下载报名表

报名咨询方式：

四、竞赛办法与特色亮点

（一）第一阶段

根据各组别实际报名队伍数量，采取抽签方式进行分组，各组内采用小组单循环赛制。若分成8个小组，则小组第一名出线；若分成4个小组，则小组取前两名出线，进入第二阶段淘汰赛。

（二）第二阶段

根据赛程对阵安排，进行交叉淘汰赛，直至决出1-4名。

（三）第三阶段

总决赛：单一企业组冠军 VS 街道企业联队组冠军。

（四）竞赛规则

1.采用中国篮协最新审定的《篮球规则》和《规则解释》及《纪律处罚条例》；

2.积分与排名规则：胜一场积2分、负一场积1分、弃权或取消资格积0分；同积分依次比对相互胜负、净胜分、总得分；

3.比赛用球由赛事组委会指定。

（五）特殊规定

1.比赛时间：每节10分钟，分上下半时共4节；节间休息2分钟，中场休息8分钟；第四节及每一决胜期最后2分钟净时停表，直至分出胜负。

2.特色规定：中场休息期间，双方参赛单位领队在罚球线进行3次定点投篮，每命中1球得1分。本环节成绩计入赛事正式竞技比分。领队代表不能兼任球员。

这个环节不仅考验领队手感，更是企业团队氛围的绝佳展示，欢迎各队领队提前练起来！

五、奖励设置

单独企业和联合企业联队分别录取前四名，并设置最有价值球员、最佳教练员等奖项。

六、赛事安全与赛风赛纪

为保障联赛顺利进行，根据相关的纪律准则和赛事安全规定，从严落实执行。各参赛单位赛前缴纳3000元违纪处罚保证金，如未出现违纪行为，联赛结束后如数退还。

七、其他参赛要求

1.各参赛队交通、服装、食宿等参赛费用自理。

2.鼓励参赛企业组织啦啦队、职工助威团、文艺表演等形式，在赛前或中场休息期间展示各自特色和风采。

3.队名：队名不超过6个汉字，联队名称原则上以xx街道企业联队统一报名；如有特别需求可向组委会申请。

4.比赛服装：每队必须准备两套深浅不同的颜色的比赛服，号码必须在两位数内（街道企业联队需统一球衣样式，球衣背后可分别印制各自企业名称）。背心正面印制代表队名称，下方印制球员号码，背面印球员号码及最下方运动员姓名（如企业联队，可印制各自企业名称）；短裤左腿下方印球员号码。号码及文字须清晰、不脱落，与服装底色形成明显对比，不符合规定者裁判员可拒绝其上场。

来 源：龙湾区体育事业发展中心

原标题： 官宣定档！龙湾首届“企BA”报名启动！

本文转自：温州新闻网 66wz.com