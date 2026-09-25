温州日报 2026-09-25 10:26:06

崭新的滨水绿地错落铺展，灵动的园林景致与艺术建筑交相辉映。据悉，备受瞩目的鹿城区七都龙形公园一期目前已实现局部对外开放，整体工程争取今年10月底完工。

温州网讯 崭新的滨水绿地错落铺展，灵动的园林景致与艺术建筑交相辉映。据悉，备受瞩目的鹿城区七都龙形公园一期目前已实现局部对外开放，整体工程争取今年10月底完工。待这座融合生态休闲、文化艺术、全民健身多元功能于一体的城市公共空间全面成型，不仅有利于进一步完善区域配套，还将成为城市生态文旅新名片。

作为温州国际未来科技岛核心配套工程，龙形公园一期坐落于七都街道板桥社区，公园北抵板桥二路、南接环岛路、西临智源街、东至高品街，南北长约700米。公园总用地面积75544平方米，涵盖04-C-08、04-C-10等6个地块。

一期“故乡云”项目平面空间布局以“云”为意象，象征着“科技云”“国际云”与“故乡云”的融合，并通过绿道、园路与桥梁的有机串联，紧密联系建筑、广场、林下空间等不同活动区域，形成流动而富有弹性的公共空间体系。

项目重磅引入上海罗丹艺术馆专业运营团队，在此打造温州七都国际艺术馆（温州罗丹艺术中心）并已于今年6月底正式开馆，成为由法国罗丹博物馆授权、落地中国的第二家罗丹艺术中心。中心内设常设美术馆、两座临时展馆以及艺术配套区，配套区涵盖艺术商店、咖啡厅和餐厅等公共服务空间，观众可在此感受自然与艺术的交融。

据了解，温州罗丹艺术中心将以罗丹常设展为根基，在两座临展馆不断推出当代艺术与地域文化主题展览，同时通过“展、教、商、游”一体化的复合动线，将场馆从一个单纯的观展空间，升维为承载社交、学习、消费与休闲的城市公共文化客厅。

来 源：温州日报

原标题： 七都龙形公园一期将整体完工，成为城市休闲新地标

记者 胡笑银

本文转自：温州新闻网 66wz.com