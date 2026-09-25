新华社 2026-09-25 10:52:59

2025年10月6日在江苏省南通市狼山国家森林公园拍摄的中秋满月。新华社发（许丛军摄）

今天是中秋

夜晚抬头仰望月亮的时候

天上那轮月亮

不再只是诗与传说——

它是“嫦娥”到过的地方

是“玉兔”走过的车辙

是“天宫”守望的方向

……

这些大国重器和月亮一起

在夜空中守护着我们的团圆

2025年10月1日，国家航天局发布行星探测工程天问二号任务探测器在轨飞行期间获取的探测器与地球合影图像。新华社发（国家航天局 供图）

2300多年前，爱国诗人屈原仰望星空，以《天问》提出177个问题，阐发对宇宙万物的理性哲思。2300多年后，中国首次火星探测任务被命名为“天问一号”，厚植于中华民族传统文化精髓，体现着跨越两千多年的不懈求索。

2024年6月3日，嫦娥六号携带的“移动相机”自主移动后拍摄并回传的着陆器和上升器合影。新华社发（国家航天局供图）

中国首颗绕月人造卫星被命名为“嫦娥”，来自“嫦娥奔月”这则浪漫的古典神话故事，如此美丽的名字瞬间拉近了民众与航天科技的“距离”。

图为2021年12月7日着陆器地形地貌相机拍摄的玉兔二号在A点影像图。新华社发（国家航天局供图）

首辆月球车的命名延续了“嫦娥”的故事，数百万网友的票选结果将月球车定名为“玉兔”，与“嫦娥”一道奔月。

2024年3月20日8时31分，探月工程四期鹊桥二号中继星由长征八号遥三运载火箭在中国文昌航天发射场成功发射升空。新华社记者 杨冠宇 摄

2018年4月，作为地月信息联通的“天桥”，嫦娥四号中继通信卫星被命名为“鹊桥”，名字来源于牛郎织女的民间传说。

2021年6月11日，国家航天局在北京举行天问一号探测器着陆火星首批科学影像图揭幕仪式，公布了由祝融号火星车拍摄的着陆点全景、火星地形地貌、“中国印迹”和“着巡合影”等影像图。这是“着巡合影”图。新华社发（国家航天局供图）

祝融是中国上古神话中的火神，三皇五帝时掌火之官。“祝融”也意味着“祝愿美好未来、融汇古今中外”，“祝”表达了对人类迈向星辰大海的美好祝愿，激励航天人追逐梦想、勇于探索；“融”，体现融合、协作，表达中国人和平利用太空、增进人类福祉的格局和愿景。

2016年12月17日，在江苏南京紫金山天文台，一名科学家向记者展示通过暗物质粒子探测卫星“悟空”的观测数据完成的一张全天伽马射线图。新华社记者李响摄

暗物质探测卫星“悟空”，借这位传说中拥有火眼金睛的“齐天大圣”，祝福卫星在茫茫太空中早日探测出暗物质粒子。

2020年6月23日，我国北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星在西昌卫星发射中心点火升空。新华社记者 江宏景 摄

中国自己的卫星导航系统，以一个中国传统文化中寓意光明和方位的星座——“北斗”命名。

2023年11月28日，中国载人航天工程首次对外发布由神舟十六号乘组返回地面前手持高清相机，通过飞船绕飞拍摄的空间站组合体全景照片。这是我国首次在轨获取以地球为背景的空间站组合体全貌图像，也是中国空间站的第一组全构型工作照。新华社发（中国载人航天工程办公室供图）

2021年11月26日在埃及首都开罗以南的弯曲金字塔附近拍摄的照片显示，中国空间站划过夜空（轨迹为多张照片堆栈）。新华社记者 隋先凯 摄

2013年10月31日，中国载人航天工程办公室对外正式发布中国载人航天工程标识及中国载人空间站、货运飞船名称。载人空间站命名为“天宫”，核心舱命名为“天和”，实验舱Ⅰ命名为“问天”，实验舱Ⅱ命名为“梦天”，货运飞船命名为“天舟”，这些极富浪漫诗意的命名凝聚了全国人民的智慧，将中华传统文化融入航天人的探索梦想。

这是在中电信量子信息科技集团有限公司的科技体验馆内拍摄的“墨子号”量子卫星模型（2025年7月1日摄）。新华社记者 张铖 摄

2016年8月，中国成功发射世界上首颗用于试验光粒子量子信息传输的卫星，这颗卫星被称为“墨子号”，就是特意纪念公元前5世纪的一位中国哲学家、科学家、军事家、教育家墨子。

千百年前

我们把最浪漫的想象给了未知的宇宙

嫦娥奔月、玉兔捣药、天宫琼楼

还有“北斗”指路、“天问”问天......

千百年后

这些名字被一件件大国重器郑重接住

写进星辰大海

“上九天揽月”不再是古人的想象

这些从古籍中走出的名字

正成为人类探索宇宙的中国坐标

中秋，是团圆的节日

抬头，是千年不变的月光

远方，是一步一步抵达的梦想

今晚，无论你身在何处

不妨抬头看看月亮

那里有神话，有大国重器，有家国

也有星河万里

来 源：新华社

原标题： 中秋月圆时，看大国重器闪耀九天

本文转自：温州新闻网 66wz.com