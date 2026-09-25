新华网 2026-09-25 10:52:59

张展硕、潘展乐，“展字辈”又刷屏了！

24日，爱知·名古屋亚运会男子4×100米自由泳接力决赛中，半小时前刚拿下800米自由泳冠军的张展硕又站上接力出发台。作为第三棒，他拼尽全力，将0.31秒的领先优势交给潘展乐。随后，潘展乐以46秒75的全场最快分段成绩，帮助中国队打破亚洲纪录并夺冠。

9月24日，中国队选手赵家悦、王浩宇、张展硕和潘展乐（上排从左至右）在颁奖仪式上。新华社记者 伍志尊 摄

“展硕刚游完800米自由泳，还能有47秒65的分段，给了我很大的信心。”潘展乐说。

两位“展字辈”在本届亚运会上已经有过携手共进的经典战例。

21日的男子4×200米自由泳决赛，他们共同上演逆转好戏。当时前两棒过后，中国队落后日本队3秒47，这是一个多身位的距离。第三棒潘展乐入水，将差距缩小到1秒89。随后，张展硕全力追击，在最后一个转身后反超对手，单棒比对手快了2秒77。

9月21日，中国队选手徐海博（左二）、潘展乐（左三）、费立纬（右一）和张展硕在赛后庆祝。新华社记者 伍志尊 摄

两位“展字辈”帮助中国队以7分00秒17打破亚洲纪录并夺冠。这枚金牌，中国游泳等了16年。

赛后，潘展乐评价张展硕：“他是单项冠军，手长，最后一棒总有奇迹，他就是‘奇迹之子’。”张展硕说自己的底气来自潘展乐：“我们有世界纪录保持者，有什么好怕的？”

也是巧了，作为中国泳坛新晋“双子星”，19岁的张展硕和22岁的潘展乐都带一个“展”字，又同为中国男子自由泳的领军人物。

9月23日，张展硕在比赛后庆祝。新华社记者 伍志尊 摄

后程发力，是两人共同的特点。男子200米自由泳决赛，张展硕上演逆转好戏，他在150米处仍落后韩国名将黄宣优0.19秒，却在最后50米游出25秒96的分段成绩，将亚洲纪录提高了0.43秒。潘展乐则是在男子100米自由泳决赛的最后时刻完成反超，以0.04秒的优势卫冕。

两人又有所不同。潘展乐以短距离见长，张展硕则是中长距离的“全覆盖”选手，从200米到1500米都具备竞争力。

在200米赛场，他们时有相逢。去年十五运会上，18岁的张展硕以1分44秒86夺冠并刷新全国青年纪录，潘展乐摘得铜牌。那场对决，也让“展字辈”的称呼流传开来。

2025年11月12日，冠军山东队选手张展硕（右三）、亚军中国公安体育协会队选手季新杰（左二）、季军浙江队选手潘展乐（右一）和教练在颁奖仪式上合影。新华社记者 薛宇舸 摄

击败潘展乐后，张展硕说：“潘队也是我的偶像，不光是对手，私下我们关系也很不错，我有很多问题都会去向他请教。我是追赶者的角色。”

潘展乐是跑在前面的人。他在巴黎奥运会上以46秒40打破男子100米自由泳世界纪录，成为第一个摘得该项目奥运金牌的中国选手。那一年，他声名远扬，相信自己能“随便破48秒”。

2024年7月31日，潘展乐庆祝夺冠。新华社记者 夏一方 摄

但在2025年新加坡世锦赛上，潘展乐在100米自由泳半决赛中游出47秒81，排名第十，无缘决赛。今年6月的全国冠军赛，他形容“站上100米出发台整个人都发抖”，一到比赛就像被什么东西锁住。

47秒61，本次亚运会卫冕的成绩，虽然距离他的世界纪录差了1秒之多，但潘展乐说，这个成绩比金牌更重要，因为它意味着他终于把“48秒”这道坎，从心理上迈了过去。

张展硕的成长则有所不同。他5岁开始学游泳，父母的理由是“生活在海边，不会游泳说不过去”。6岁在青岛市运动会上豪取7枚金牌，7岁进入青岛市游泳队接受系统训练。十五运会，他加冕“五金王”令世界瞩目，世界泳联官网专门发文称赞。

今年3月的中国游泳公开赛，张展硕斩获四金，其中的400米自由泳决赛，他直面巴黎奥运会冠军梅尔滕斯，以3分41秒55夺冠。

3月21日，张展硕（上）在比赛中。新华社发（储焱 摄）

“展”字的外延，正在于此。潘展乐的“施展”是从巅峰陷入低谷后，学会熬过自我怀疑，重新出发。张展硕的“施展”是正一步一个脚印，以“挑战者”的姿态冲击前辈、冲击纪录。

尽管处在各自生涯的不同阶段，但相互激励、携手前行、共同施展、彼此成就的他们，正是中国男子自由泳宝贵的一代“双子星”。

来 源：新华网

原标题： 亚运会 | 泳坛“展字辈”，正施展！

记者 刘艺淳、高萌、张粲

本文转自：温州新闻网 66wz.com