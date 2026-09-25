新华网 2026-09-25 10:52:59

中秋佳节，月满神州。正在中国空间站执行任务的神舟二十三号航天员乘组，在距离地面约400公里的太空家园遥祝全国人民中秋快乐、阖家幸福，祝愿伟大祖国繁荣昌盛、国泰民安。

这是中国空间站建成后迎来的第四个中秋节。

“每逢佳节倍思亲。”指令长朱杨柱说，“天地虽远，但我们的心始终与祖国母亲跳动在一起，与全国人民紧紧联系在一起。”

二次飞天的朱杨柱，是我国第三批航天员中首个指令长，这也是他第二次在太空过中秋节。

“家人们，如果在夜空中看到一颗划过天际闪亮的‘星’，那就是我们的天宫，是思念你们的我。”首次飞天的航天员张志远说。

黎家盈是我国首位香港航天员，也是第四批航天员中首位飞天的载荷专家。她说：“这是一个特别的中秋节，透过舷窗，最让我流连的是中华大地的万家灯火，最令人向往的是照亮香江的那轮圆月。天宫望明月，千里共婵娟，此刻我们更加心向往之。”

5月24日深夜，朱杨柱、张志远、黎家盈3名航天员搭乘神舟二十三号载人飞船飞赴苍穹，并于5月25日凌晨入驻天宫，目前在轨工作已满4个月。

一轮明月，天上人间共赏；一腔赤诚，神州神舟同心。

“愿伟大祖国繁荣昌盛、国泰民安，祝大家中秋快乐、阖家幸福！”视频中，3名航天员这份跨越时空的中秋祝福，承载着航天人的家国情怀，在天地之间回荡。

来 源：新华网

原标题： 中国空间站喜迎建成后第四个中秋节 神舟二十三号航天员乘组遥送家国祝福

记者 李国利、邓孟

本文转自：温州新闻网 66wz.com