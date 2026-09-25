新华网 2026-09-25 10:53:00

联合国贸易和发展会议24日发布报告说，巴勒斯坦经济和公共财政面临严峻压力，加沙地带恢复和重建所需资金预计达715亿美元。

报告指出，以色列的长期占领制约巴勒斯坦经济发展，自2023年10月新一轮巴以冲突爆发以来，占领带来的经济代价大幅上升。

巴勒斯坦国内生产总值（GDP）在2024年大幅收缩后，2025年增长4.3%，但仍比2022年水平低20%。自2023年10月以来，巴勒斯坦被占领土已有数十万个工作岗位流失，累计劳动收入损失估计达28亿美元。

报告指出，约旦河西岸的流离失所现象进一步加剧。自2023年以来，已有38个巴勒斯坦社区无人居住，2026年第一季度流离失所人数超过2025年全年记录总数。

报告说，巴勒斯坦政府的财政状况急剧恶化。以色列代巴勒斯坦政府征收的财政收入移交时断时续且被扣减。2025年5月至2026年年中，应向巴勒斯坦政府转交的清算收入被全部扣留。

与此同时，财政压力制约包括医疗、教育在内的基本公共服务。报告称，在约旦河西岸，资源短缺导致学校在2025年将面授教学时间限制为每周三天。

报告指出，加沙地带经济形势尤为严峻。报告估计，自2023年10月以来，加沙地带92%的经济实体遭到破坏或摧毁。2025年，加沙人均GDP为212美元，相当于人均每天约0.58美元，仅为2022年水平的17%。失业率高达78%，超过90%的劳动年龄人口没有工作。

报告还援引世界银行、欧盟和联合国开展的一项评估说，截至2026年初，加沙实体基础设施损失达352亿美元，经济和社会损失达227亿美元。另据估计，加沙重建和恢复需要715亿美元，这一数字可能会进一步上升。

报告指出三项当务之急：移交被以色列扣留的巴勒斯坦财政收入、维护银行系统稳定以及按照已记录的损毁和经济损失规模提供重建支持。

来 源：新华网

原标题： 联合国机构：加沙重建需要约715亿美元

记者 焦倩

本文转自：温州新闻网 66wz.com