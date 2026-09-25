2973.7万张 铁路单日售票量创历史新高
新华社 2026-09-25 10:50:11
记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，9月23日，铁路售票量达到2973.7万张，创单日售票量历史新高。9月9日至23日，铁路已累计发售车票3.04亿张。9月24日，铁路部门开始发售10月8日火车票，10月3日至5日大部分方向余票充足。
国铁集团客运中心负责人介绍，9月23日铁路单日售票量创历史新高，主要是9月23日开始发售10月7日假期返程高峰车票，同时铁路部门增开的列车车票陆续开售，运输能力进一步增加。
这位负责人介绍，今年中秋国庆双节假期相邻，旅游、探亲、休闲等出行需求旺盛，中秋短途客流与国庆长途客流交织叠加，部分地区和时段可能出现客流高度集中、供需矛盾突出的情况，一些热门车次、热门区间的车票可能会快速售罄。建议广大旅客尽早规划行程，用好铁路12306起售时间查询、起售提醒等便民功能，及时购买假日期间车票。
来 源：新华社
原标题： 2973.7万张 铁路单日售票量创历史新高
记者 樊曦
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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