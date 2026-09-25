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温州瑞安：旅途中宝宝饿了 高速收费员暖心帮忙冲奶粉

学习强国温州平台 2026-09-25 11:06:12
近日，一轿车经过瑞安高速收费站时，车上的宝宝饿了哭闹不止，急需冲泡奶粉充饥。就在这时，瑞安高速收费站的工作人员暖心帮忙，为孩子冲泡好了奶粉。

　　近日，一轿车经过瑞安高速收费站时，车上的宝宝饿了哭闹不止，急需冲泡奶粉充饥。就在这时，瑞安高速收费站的工作人员暖心帮忙，为孩子冲泡好了奶粉。

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原标题： 温州瑞安：旅途中宝宝饿了 高速收费员暖心帮忙冲奶粉

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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