鹿城发布 2026-09-26 16:30:00

中秋之夜，瓯江之上，千年孤屿，灯火璀璨。9月25日，江心屿“孤屿月·盛世秋”主题活动正式启幕，串联赏月、观灯、实景演艺等沉浸式夜游体验，邀八方游客登岛共团圆。数据显示，截至当晚8时，当日入园游客突破1.2万人次。

中秋之夜，瓯江之上，千年孤屿，灯火璀璨。9月25日，江心屿“孤屿月·盛世秋”主题活动正式启幕，串联赏月、观灯、实景演艺等沉浸式夜游体验，邀八方游客登岛共团圆。数据显示，截至当晚8时，当日入园游客突破1.2万人次。

作为鹿城区中秋重点文旅活动主场，江心屿自古便是温州人赏月胜地，“瓯江月色”美名流传千年。夜色降临，西园谢公阁的“星落灯海”率先点亮，万千灯盏沿着花圃、亭台、廊檐层层延展，晚风轻拂，灯影摇曳。不少游客驻足参与古风花灯手作，在灯面写下美好心愿，提着花灯漫步岛上。携老扶幼的家庭、结伴而行的年轻人穿梭灯海，欢声笑语不绝于耳。随着百盏氦气孔明灯缓缓升空，点点暖光与天际圆月、瓯江波光遥遥相映。

谢公阁下，百斤非遗巨型月饼分享会如期举行，千名游客围聚一堂，共品月饼，同享团圆。席间诗声渐起，魏晋文人雅集在此复刻，吟诵与瓯江潮声彼此唱和。随后"清影流年"飞天影子舞翩跹而至，敦煌美学与古建光影交融，衣袂翻飞之间，像一场穿越千年的对话。江心屿素有“中国诗之岛”美誉，历代文人墨客在此留下近800篇咏岛诗作，东西双塔作为世界历史文物灯塔，承载厚重历史底蕴。本次夜游深挖岛上诗词、古塔等文化资源，让历史文脉融入夜游场景。

夜色最浓时，当晚最盛大的节目在谢公阁上空上演。双节限定的"长空绘影？无人机光影秀"接连登场，数百架无人机以天为幕、以光为笔，"赛博嫦娥"凌空舞月，圆月、双塔、祥瑞纹样次第浮现，与地面灯海遥相呼应。江风里仰头看的人群，一阵惊叹接着一阵惊叹。千年双塔之下，嫦娥奔月的古老传说，有了属于这个时代的讲述方式。

“江心屿是温州人自己的月亮。”鹿城区文旅传媒集团相关负责人表示，江心屿承载着温州人的中秋记忆，本次活动紧扣“来温州·游鹿城”文旅主线，推动传统文化活化利用，让市民游客在千年诗岛感受中秋仪式感。据了解，江心屿系列活动将持续至国庆。届时，15米巨型鳌鱼巡游、汉服仪仗、非遗鱼灯展演将陆续登场；共青湖区域将上演打铁花、水上火壶秀，平阳木偶戏、川剧变脸等非遗节目也将在谢公阁轮番亮相。

从手工花灯到整片灯海，从千人分饼到空中光影盛宴，江心屿夜游串联起文化体验与城市夜景。随着系列活动持续开展，江心屿的夜间文旅活力将持续释放，这座千年诗岛，正把节日里的月色盛景，转化为鹿城夜经济长效发展的动力。

来 源：鹿城发布

原标题： 中秋夜，万人登上江心屿赏“孤屿月”

本文转自：温州新闻网 66wz.com