温度新闻 2026-09-26 16:38:00

月满中秋时，四雅共清欢。温州道德馆“宋韵雅集·月满中秋”中秋节主题活动顺利收官。活动以苏轼、李清照、陆游、米芾四位宋代文人为引，循茶、香、花、画四雅，带领市民沉浸式探寻宋韵，共赴古韵中秋。

温州网讯 月满中秋时，四雅共清欢。温州道德馆“宋韵雅集·月满中秋”中秋节主题活动顺利收官。活动以苏轼、李清照、陆游、米芾四位宋代文人为引，循茶、香、花、画四雅，带领市民沉浸式探寻宋韵，共赴古韵中秋。

点茶·茶境寻幽，一盏清茗寄旷怀

一盏清茶，尽显宋式风雅。苏轼以茶遣兴，寄情清茗，映照宋人清雅淡泊之意趣。

市民驻足品茗，了解宋式饮茶精髓，于茶香中静心体悟，感受宋人清心修身的追求与宋韵茶饮的底蕴。

焚香·清香雅韵，一缕幽香遇宋时

一缕幽香，氤氲宋时闲趣。李清照以香寄怀，词中香事恬淡安然。

现场设无火香薰手作体验，市民巧手制作专属香薰摆件，以现代香事呼应宋人佩香、闻香之趣，品味宋代恬淡的生活美学。

插花·瓶花寄怀，一枝疏花见风骨

一瓶清供，寄托文人风骨。陆游钟情瓶花，以花寄情，可见宋人疏简清雅之风尚。

现场分发花材、花器，市民参照一枝瓶插花技法，随心修枝布局，打造疏朗有致的瓶花清供，体悟宋人修身养性的情怀。

挂画·观画品古，一卷丹青游山水

一卷丹青，坐览千年山水。米芾精于书画品鉴，独创“米氏云山”，赏画品卷遂成雅事。

现场展示宋代书画复刻精品，开展宋画分科辨识游戏，参与者将画作匹配至花鸟、山水、人物风俗、界画四科，于辨析中体悟宋画笔墨精髓，感受宋人卧游山水之境。

四雅名士会，少年传人竞风流

两位主持人雅言启幕，苏小坡、李小照、陆小游、米小芾四位少年作为先贤传人依次登台，与市民互动问答，各自立论、斗雅争鸣，共论哪一雅最动人心。市民在轻松氛围中走近四雅、感受宋韵魅力。

雅集虽散，余韵悠长。沉浸式宋人四雅体验，让宋韵文化走入市井生活，也让市民感受传统民俗与宋式美学的魅力。未来，温州道德馆将持续深耕宋韵国风与传统民俗文化，推出更多沉浸式活动，赓续东方雅致文脉，让千年宋韵生生不息。

来 源：温度新闻

原标题： 2026年温州道德馆中秋主题活动圆满落幕

本文转自：温州新闻网 66wz.com