温度新闻 2026-09-26 16:34:00

中秋赶路，也能接住满满的仪式感！中秋当天，温州机场航站楼管理部联合食品公司、市场部、商业公司，在航站楼内推出“月满瓯越 共赴中秋”特色便民活动。区别于传统的节日摆景，本次活动精准覆盖国内出发、国际抵达两大出行场景，针对候机旅客、落地抵温旅客打造差异化暖心服务，把节日氛围、温州温情融进出行细节，实实在在提升大家的中秋出行质感。

温州网讯 中秋赶路，也能接住满满的仪式感！中秋当天，温州机场航站楼管理部联合食品公司、市场部、商业公司，在航站楼内推出“月满瓯越 共赴中秋”特色便民活动。区别于传统的节日摆景，本次活动精准覆盖国内出发、国际抵达两大出行场景，针对候机旅客、落地抵温旅客打造差异化暖心服务，把节日氛围、温州温情融进出行细节，实实在在提升大家的中秋出行质感。

T2国内航站楼主打轻松治愈的候机体验。党员初心站内民乐缓缓奏响，温柔舒缓的国风旋律一扫大厅赶路的嘈杂感，让候机碎片时间变得松弛惬意。现场还开放了中秋寄语互动体验，工作人员为来往旅客分发“温情飞”定制礼袋和温小迪明信片，不少旅客停下匆忙脚步，认真写下中秋心愿与出行祝福。搭配融合机场园林景观、温情飞IP的国旗趣拍打卡点，旅客可随手拍照留念，记录独一无二的中秋出行瞬间。简单的互动、好听的民乐、专属的小礼品，让候机时光变得有趣、有温度。

在T1国际航站楼，温州机场以一杯热茶、一曲民乐，为跨越山海归来的游子、远道而来的宾客送上第一份温州诚意。长途跨境飞行过后，旅客大多身心疲惫，机场特意在国际到达厅开启“落地温州的第一杯茶”暖心服务，让旅客在抵达温州的第一时间感受节日的温暖。

活动现场茶香萦绕、民乐悠扬，工作人员沏上地道平阳黄汤，奉茶时切换普通话、英语、温州方言三语送上中秋问候。一句乡音“欢迎回家”，唤起归国华侨的故乡记忆，地即得满满的归属感；一盏香茶，让远道而来的境外宾客感受温州的人文温度与好客诚意。

现场还准备了温小迪系列文创、“温情飞”定制礼品及温州文旅宣传资料，让旅客在品茶赏乐之余，领略温州城市风貌与本土底蕴，让陌生的跨境抵达不再仓促疏离。

一个场景温柔候机，一个场景治愈抵达。这个中秋，温州机场用两套贴合旅客需求的特色服务，适配不同出行人群的体验感，让奔赴远方的出发有仪式感，让跨越山海的抵达有归属感，为每一位出行旅客的中秋旅途，增添了满满的温暖与惊喜。

来 源：温度新闻

原标题： 出发有彩蛋，落地有热茶，这个中秋温州机场双场温柔上线

本文转自：温州新闻网 66wz.com