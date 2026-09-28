鹿城发布 2026-09-28 12:23:17

9月24日，鹿城区十届人大常委会举行第四十次会议。

9月24日，鹿城区十届人大常委会举行第四十次会议。鹿城区委书记张崇波参加会议并讲话。鹿城区委副书记、鹿城区长何占宇到会作报告，鹿城区人大常委会主任贾焕翔主持会议。

会议听取和审议区人民政府关于2026年1—8月国民经济和社会发展计划执行、2026年1—8月鹿城区和区级预算执行、高能级科创平台的作用发挥和大孵化器集群建设、省“千项万亿”、市“百项千亿”、鹿城区政府投资项目及票决项目建设、鹿城区十届人大五次会议代表建议办理等情况的报告；审议区人民政府关于民生领域信访问题集中治理工作的报告以及牵头部门关于重点领域攻坚工作的报告；作出关于区、镇两级人民代表大会换届选举有关事项的决定，关于设立温州市鹿城区选举委员会的决定；表决通过有关人事任免事项。

张崇波指出，今年以来，鹿城区上下锚定“一区三地五城”发展目标，积极构建“四平台一集群”创新格局，推动经济发展稳进提质、产业集群向新向好、城市能级攀高向前、民生扶持持续向优。在鹿城区人大及其常委会带领下，各级人大组织和人大代表认真履行宪法和法律赋予的各项职能，深入践行全过程人民民主，主动担当、真抓实干，服务大局有新作为，依法履职有新成效，民主践行有新突破，为鹿城区经济社会发展作出了重要贡献。鹿城区各级人大要深学细悟习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，始终与鹿城区委区政府同频共振、向新发力，进一步抢抓机遇、提升实效，以高质量人大工作助力区域高质量发展。

张崇波强调，要突出政治引领，在对标看齐中把握正确方向，旗帜鲜明讲政治，学思践悟求实效，主动靠前抓落实，坚决做到思想同心、政治同向、行动同步，以实际行动坚定拥护“两个确定”、坚决做到“两个维护”。要围绕中心大局，在助力发展中彰显人大作为，聚焦聚力科技创新、产业转型、城市建设、平安稳定，充分发挥人大代表密切联系群众的独特优势，创新监督方式，强化跟踪问效，形成有深度、有分量的调研成果，为鹿城加快构建现代化都市产业体系贡献人大力量。要站稳群众立场，在践行宗旨中增进民生福祉，把群众的“急难愁盼”作为工作的“头等大事”，听民声、知民意，办实事、暖民心，迭代优化人大代表联络站、“e鹿履职”、“三官一律”进站等代表履职平台，把更多社会关注、百姓期盼的民生问题纳入人大议事日程。要夯实法治根基，在依法履职中促进廉法善治，把法治理念、法治思维、法治方式贯穿人大履职全过程各方面，大力弘扬法治精神，不断提升司法公信力和群众法治获得感，让遵法、学法、守法、用法在鹿城蔚然成风。要永葆实干之风，在守正创新中加强自身建设，紧扣“四个机关”定位要求，坚持内强素质、外塑形象，进一步健全完善人大工作运行机制、议事规则和工作制度，常态化开展学习培训，锻造一支政治过硬、业务精湛、作风优良的人大工作队伍。

张崇波要求，“一府一委两院”要自觉接受人大监督，主动向人大及其常委会报告工作，认真执行人大作出的决议决定，把办理代表议案建议的过程转化为改进工作、推动落实的过程。各街镇、各部门要切实把人大工作摆在重要位置，主动为人大依法行使职权、代表履行职责搭好平台、创造条件，让代表的声音得到回应、让群众的期盼得到落实。

贾焕翔强调，要积极助推经济社会发展目标任务完成，围绕鹿城区委“五个大抓”工作部署，紧盯创新驱动、产业质效、项目攻坚、营商环境、法治赋能等五个方面凝心聚力、精准发力。要统筹做好区、镇人大换届选举工作，严格把好代表政治关、素质关、廉洁关、结构关，加强基层人大组织建设，打造高素质、战斗力强的履职队伍。要持续提升人大履职质效和工作水平，落实“四个机关”定位要求，牢固树立和践行正确政绩观，不断提升践行全过程人民民主、助推法治建设、服务改革发展的综合本领，为高水平建设“一区三地五城”贡献更多人大智慧和力量。

鹿城区人大常委会副主任出席会议。鹿城区领导张伟、杨丽霞和鹿城区法院、鹿城区检察院有关负责人列席会议。

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原标题： 区十届人大常委会举行第四十次会议

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