瓯海区委书记刘云峰调研假日经济工作并督查节前安全生产、消防安全

瓯海发布 2026-09-28 12:23:17

9月24日，瓯海区委书记刘云峰率队开展假日经济调研，同步督查节前安全生产、消防安全等重点工作。

9月24日，瓯海区委书记刘云峰率队开展假日经济调研，同步督查节前安全生产、消防安全等重点工作。刘云峰强调，要统筹发展和安全，精准抓实假日经济提质、安全生产防范、民生服务保障等重点工作，全力营造安全有序、繁荣稳定的节日环境。瓯海区领导吴雪梅、林显斌参加调研督查。

中秋、国庆双节期间，温州园博园策划推出系列特色活动，“嫦娥奔月”主题活动、国际风情节、秋日风物节、潮玩市集、浙山浙水NPC演绎、水上游船演出等轮番上演，打造集视觉体验、文化韵味、趣味互动、美食娱乐于一体的沉浸式假日游玩场景。刘云峰一行实地调研假日文旅经济情况，详细了解活动方案、客流预判及应急处置、安全管理举措等。刘云峰指出，要牢牢守住安全底线，周密考虑文旅消费提质与安全风险防范，细化秩序疏导、安全巡防、消防应急等举措，优化各项服务保障，精心办好特色文旅活动，为广大游客营造欢乐、安全、舒适的游玩体验。

来到温州园博工坊，刘云峰一行实地查看沿街餐饮商户、休闲游乐场所的假日经营、安全生产及消防安全工作。在博苑餐饮店，刘云峰与商户负责人深入交流，了解酒店日常营业情况及假日相关准备工作，并走进后厨检查燃气设施、油烟管道清理、食材储存保鲜等细节。他强调，经营主体要切实扛起安全生产主体责任，高度重视燃气安全、食品安全和消防安全，规范燃气使用、管路维护、食材卫生等环节管理。在美乐猫潮玩超级家庭运动中心，刘云峰一行详细查看场馆游玩设施配置、项目运营模式，细致询问设施运维、安全防护等情况。他表示，室内游乐场所未成年人游客较多，安全工作不容松懈，企业要定期开展设备检修维保，加强员工安全培训与应急演练，细化现场安全指引和秩序管控，全方位筑牢游玩安全防线。

调研中，刘云峰强调，属地和相关部门要加大隐患排查整治力度，紧盯餐饮场所、人员密集场所等重点点位，压实监管责任，及时消除安全隐患，保障群众生命财产安全。要深耕假日经济，丰富消费场景、创新文旅业态、优化消费供给，持续释放节日消费活力，推动辖区假日经济高质量发展。要持续升级游客精细化服务，优化服务细节，以全方位的安全保障、高品质的服务体验、多元化的消费场景，让广大市民游客安心过节、舒心游玩，持续擦亮瓯海文旅消费名片。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰调研假日经济工作并督查节前安全生产、消防安全

记者 黄冰娥、徐津镭

本文转自：温州新闻网 66wz.com