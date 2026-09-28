乐清发布 2026-09-28 12:23:18

9月24日，乐清市委常委会会议暨乐清市委理论学习中心组学习会召开，传达学习习近平总书记重要讲话、重要指示精神，研究部署乐清市贯彻落实意见。

9月24日，乐清市委常委会会议暨乐清市委理论学习中心组学习会召开，传达学习习近平总书记重要讲话、重要指示精神，研究部署乐清市贯彻落实意见。

乐清市委书记戴旭强主持会议。乐清市领导胡立左、潘云夫、陈向东和乐清市委理论学习中心组其他成员参加会议，陈微燕、倪志超、郑翔作交流发言。

会议强调，要深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党章党规党纪及巡视工作有关文件精神，在深学细悟中筑牢绝对忠诚的思想根基，切实把加强理论修养作为终身必修课，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；在以巡促改中提升整体工作的质量效能，紧盯时间节点抓好整改销号，举一反三、建章立制、长治长效，切实把巡视反馈的“问题清单”转化为推动乐清市高质量发展的“成效清单”；在知行合一中展现担当作为的奋进姿态，紧扣全年目标任务，加快推进经济稳进提质、项目攻坚提速等工作的同时，抓好安全生产、道路交通、消防、旅游等领域安全工作，更好统筹发展和安全。

要认真学习贯彻习近平总书记关于发展先进制造业的重要指示及全国先进制造业大会精神、总书记在浙江工作期间考察调研乐清时的重要指示精神，切实提高政治站位，牢牢把握先进制造业正确方向，加快构建以先进制造业为骨干的乐清特色现代化产业集群；要聚焦转型升级，坚持以创新乐清建设为引领，把科技创新和产业创新深度融合作为战略抓手，以人工智能赋能传统产业焕新升级、新兴产业发展壮大、未来产业科学布局，持续优化产业创新生态，建强“1+2+X”先进制造业集群，全力推动先进制造业高质量发展；要优化营商环境，坚持“两个毫不动摇”，落细落实省“民营经济新增13条”，用好“11365、天天在服务”、“两个健康”直通车等载体，持续优化亲清政商关系，不断擦亮乐清民营经济“金名片”。

要认真学习贯彻习近平总书记在加强基础研究座谈会上的重要讲话精神，坚持“四个面向”战略导向，做深做透“两篇大文章”，主动融入上海（长三角）国际科技创新中心建设，持续深化与高校院所的科研合作，高水平推进在乐高校、高能级科创平台等发展，把有限资源集中到应用型技术研究、产业共性技术攻关、科技成果落地转化等关键上，推动更多创新成果在乐清落地转化。

要认真学习贯彻习近平总书记对基础教育工作作出的重要指示精神，全面贯彻党的教育方针，认真落实全国基础教育工作会议部署要求，牢牢把握“五育融合”育人导向，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，持续巩固教育领域“两县创建”成果，有序推进集团化办学改革、小规模学校撤并、免费学前教育等，扎实办好农民工随迁子女义务教育、托幼一体化改革等实事好事，全力推动基础教育扩优提质。

要认真学习贯彻全省深化基本公共服务一体化改革现场推进会精神，提高站位、深化认识，以更高标准、更实举措推动各项改革任务落地见效。要聚焦重点、精准发力，着力推进教育优质均衡、医疗提质增效、养老普惠共享、社会保障扩面优享等工作，持续增强群众的“体感”和满意度。要强化统筹、压实责任，推动形成横向协同、纵向联动的工作合力，大胆探索、守正创新，努力形成更多可复制、可推广的改革成果。

会议还研究了其他事项。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委常委会会议暨市委理论学习中心组学习会召开

记者 蔡甜甜

本文转自：温州新闻网 66wz.com