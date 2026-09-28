瑞安市领导开展平安周巡查暨节前安全生产督查活动

瑞安发布 2026-09-28 12:23:18

近日，李剑锋、陈汉存、应希克、林政洪、徐龙升等瑞安市领导分赴各地，重点督查节前安全生产、消防安全等工作，以更为有力的举措，夯实基层基础，守牢安全底线，推动瑞安高质量发展。

平安是民生之要、发展之基。为进一步深化平安瑞安建设，瑞安市领导带头开展平安周巡查活动，以上率下推动平安风险、安全隐患动态清零、闭环管理，以干部“铁军担当”筑牢平安基石。近日，李剑锋、陈汉存、应希克、林政洪、徐龙升等瑞安市领导分赴各地，重点督查节前安全生产、消防安全等工作，以更为有力的举措，夯实基层基础，守牢安全底线，推动瑞安高质量发展。

瑞安市委书记李剑锋赴东山街道开展平安周巡查活动，重点检查企业安全生产工作落实情况。

在浙江瑞昌船业有限公司，李剑锋实地检查船舶修造现场安全管控措施落实情况。针对检查发现的问题，他责令企业要立行立改、举一反三、逐项整改，确保不留死角、不留盲区；要切实抓好重点部位日常巡查，强化动火作业、密闭空间作业风险管控；要严把渔船修造质量关，进一步规范停靠船舶安全管理，守牢渔业安全生产第一道防线。

李剑锋强调，安全生产无小事，决不能让“小问题”演变成“大事故”。企业要分析研判节假日安全生产形势，组织开展节前风险隐患大排查，健全节日期间安全管控方案，细化停产、值守、复工各环节安全措施；属地和部门要落实“三管三必须”要求，坚持关口前移、强化源头治理，奋力交出高质量发展和高水平安全良性互动的高分答卷。

瑞安市委副书记、瑞安市长陈汉存赴仙降街道、陶山镇、塘下镇开展平安周巡查活动，重点督查节前安全生产和消防安全工作。

连日来，陈汉存一行来到浙江中远鞋业有限公司、浙江时代铸造有限公司、塘下颐乐如养老院、瑞安市明升建筑五金有限公司，详细了解日常安全管理制度落实、员工安全培训等工作。他指出，要常态化开展安全巡查和隐患排查，针对隐患问题，坚持立行立改，实行闭环销号管理；要持续强化员工安全培训与应急演练，不断提升本质安全水平。

陈汉存强调，属地和有关部门要坚持底线思维，紧盯重点领域、关键环节，加大执法检查力度，不断完善应急处置体系，严格落实节日期间值班值守制度，全力保障瑞安市人民度过一个平安、祥和的节日。

瑞安市人大常委会主任应希克赴曹村镇开展平安周巡查活动，实地督查企业安全生产工作。

应希克一行先后走访浙江惠利机械有限公司、瑞安市冠立机车部件有限公司，深入生产车间一线，重点查看现场安全管理、消防设施配备、原材料规范存储等情况，并详细询问企业安全生产责任落实情况。他强调，要时刻绷紧安全生产这根弦，严格执行各项管理制度，围绕用电、机械操作等重点领域，建立常态化风险排查机制；要加强员工风险辨识与应急处置能力培训，推动安全管理规范嵌入各道工序、落实到全体岗位。

瑞安市政协主席林政洪赴锦湖街道开展平安周巡查活动，实地督导节前安全生产工作。

林政洪来到中石化西门加油站，检查储油罐区安全管理及消防器材配备等情况，叮嘱要严把装卸油作业安全关；走进浙江金铖新材料有限公司生产车间，查看电线套管、消防安全管理等情况，要求企业抓好设备设施维护和定期检测，严格危险作业管理。他强调，节日临近，安全生产须臾不可放松。企业要克服麻痹思想，深入排查整治隐患；相关部门要盯牢重点场所，强化节日应急值守，坚决防范遏制各类安全事故发生。

瑞安市委副书记、社工部部长、政法委书记徐龙升赴汀田街道开展平安周巡查活动。徐龙升实地调研汀田街道综治中心运行情况，要求指引标识、工作流程、组织架构图等必须规范上墙，平台各类信息要动态更新、及时录入，应急突发情况处置责任要落实到位，确保矛盾风险及时化解、妥善处置。随后，徐龙升前往汀田街道辖区企业开展安全生产检查，重点检查消防设施配备、隐患排查整改等工作的落实情况，并督促企业负责人坚决筑牢安全生产防线。

朱建芳、郑立、罗明、何志友、邹霜双、陈伟锋、项金敏、张海飞、葛震海、谢钦巨、王渊、戴铭、姜宗羽、林邦虎、杨成彪、林圣强、金建宇等瑞安市领导也分赴各地开展平安周巡查活动。

来 源：瑞安发布

原标题： 市领导开展平安周巡查暨节前安全生产督查活动

记者 陈豫州、潘敏洁、陈峥、周小玲、孙凛

本文转自：温州新闻网 66wz.com