永嘉县委书记钟方成开展节前安全生产检查并调研5A创建工作
在中秋国庆双节到来之际，9月24日下午，永嘉县委书记钟方成到岩头镇开展节前安全生产检查并调研5A创建工作。永嘉县领导黄凡、周旭丹参加。
在岩头镇芙蓉古村和丽水街历史文化街区，钟方成走访察看了游客服务驿站、展馆、庭院景观等场所，询问了解景区管理运营、旅游业态布局、交通线路组织、导游讲解培训、环境卫生整治、旅游安全保障等情况。他指出，要精益求精、精雕细琢，从游客观感体验出发，聚焦景观品质、服务设施、安全保障等方面，加快完善基础设施和公共服务配套，提升景区管理服务水平，丰富文旅业态和体验场景，深度挖掘本地生态资源、人文底蕴和民俗特色，强化整体运营和美学提升，加强导游讲解词打磨和主理人培训，切实增强游客的体验感、舒适度和满意度。
在岩头镇滩地音乐公园，钟方成察看了楠溪江·东海重型音乐节的场地布置、演出舞台、便民服务等设施准备情况，了解安全生产工作落实情况。钟方成强调，音乐节是丰富群众文化生活、激活文旅消费、展示楠溪江形象的重要文旅活动，属地和相关部门要提高思想认识，压紧压实工作责任，树牢底线思维，把风险排查得更彻底、把准备工作做得更细致，细化交通接驳、应急处置、消防安全、医疗保障、电力供应等重要环节，进一步完善预案、强化指挥、统一调度，全力保障活动安全、精彩、圆满，让八方来客充分感受到楠溪江的独特魅力。
来 源：永嘉发布
记者 厉定武
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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