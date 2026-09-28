永嘉县委书记钟方成出席县委党校秋季学期开学典礼并讲授党性教育第一课

永嘉发布 2026-09-28 12:23:18

9月24日，中共永嘉县委党校举行2026年秋季学期开学典礼，永嘉县委书记钟方成出席并讲授党性教育第一课。

9月24日，中共永嘉县委党校举行2026年秋季学期开学典礼，永嘉县委书记钟方成出席并讲授党性教育第一课。永嘉县委常委、组织部部长黄益文主持。

讲授中，钟方成立足干部成长成才、干事创业，以“永嘉学派”为切入点，剖析了文化自信的深厚底气、历史文脉的再认识、永嘉发展的现实需要，他指出，当前永嘉县正处于转型升级、攻坚破局的关键阶段，改革发展稳定任务繁重交织，既考验“关键少数”的驾驭能力，也历练年轻干部的成事本领。广大干部要珍惜党校的学习机会，静下心来学思践悟，把党性锤炼内化于心、外化于行，把学习收获转化为干事创业的实际行动，为推动永嘉加快迈向经济强县贡献自己的力量。

结合新时代党员干部要求，钟方成围绕淬炼忠诚之心、为民之心、进取之心、敬畏之心、平和之心等五个方面，分享了平时工作和学习中的体会。他强调，要常怀忠诚之心，坚持读原著、学原文、悟原理，学深悟透党的创新理论，学好党史传承红色基因，做到学思用贯通、知信行统一，进一步筑牢信仰根基、补足精神之钙。要常怀为民之心，做决策的时候站稳人民立场，把群众诉求真正放在心上，用脚步丈量民情，善于运用“法理、情理、心理”，在一线摸清实情、破解难题。要常怀进取之心，摒弃佛系心态、躺平思想、守成思维，看到危机、找准差距、付诸行动，主动深入基层一线摸实情、找问题、想办法，在实践中找答案、在实干中长本事。要常怀敬畏之心，在干事创业中始终保持清醒头脑、坚守纪律底线、依法依规履职，保持亲清政商关系，切实系好人生的“第一粒扣子”。要常怀平和之心，牢固树立和践行正确政绩观，以平和的心态调控好情绪，切实把精力和心思放在干事创业上。

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原标题： 钟方成出席县委党校秋季学期开学典礼并讲授党性教育第一课

记者 厉定武

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