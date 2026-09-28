文成县委书记杨德听调度节假日期间安全生产和值班值守工作

文成发布 2026-09-28 12:23:19

9月25日上午，文成县委书记杨德听以视频连线方式，调度部署文成县节假日期间重点工作。

9月25日上午，文成县委书记杨德听以视频连线方式，调度部署文成县节假日期间重点工作，并代表文成县委县政府向节假日期间奋战在一线的广大干部群众致以诚挚感谢和亲切慰问。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示精神，压紧压实值班值守工作责任，持续激发文旅消费活力，办好群众喜闻乐见的文体活动，营造平安欢乐祥和的节日氛围。文成县领导张呈念、张敏等参加会议。

杨德听指出，节假日是群众出行、各类活动集中开展时期，人流、物流、车流高度聚集，各类风险隐患叠加，安全防范任务艰巨。各乡镇、部门要提高思想认识，始终坚持人民至上、生命至上，以“时时放心不下”的责任感，精准研判节假日安全风险特点，做到思想不松懈、责任不松动、工作不松劲，全力保障人民群众生命财产安全。

杨德听强调，要深化值班值守，压紧压实工作责任，细化工作举措，强化协同联动，以最严标准、最实举措、最硬作风，全方位筑牢节假日安全防护屏障，全力保障文成县安全生产形势持续稳定。要找准短板弱项，结合辖区实际、行业特征，全面排查梳理安全生产领域薄弱环节，加强指导督促，紧盯企业生产、用火用电、森林防火、人员密集场所等重点领域，落实落细针对性防控举措。要抓实安全检查，抓好大型活动、交通、旅游等领域安全管控，紧盯重点行业、重点企业，推动企业严格落实安全生产主体责任，强化群众安全宣传引导，构建全民共守安全的良好环境。要强化应急处置，进一步完善节假日应急预案，细化应急处置流程，提升快速响应、联动处置能力建设，切实增强突发事件应急处置实战水平。

随后，杨德听前往县旅游综合应急处置指挥体系指挥总部，实地督导调度节假日安全生产、应急值守、客流管控、联动处置等工作。杨德听要求，要严格落实各项安全保障措施，高效做好各项服务保障工作，同时相关部门用心做好后勤保障，关心关爱一线值守人员，让大家安心在岗、尽心履职，以扎实细致的工作守护好群众假期平安。

来 源：文成发布

原标题： 杨德听调度节假日期间安全生产和值班值守工作

记者 赵鹏鹏、夏晓强、郑坚坚

本文转自：温州新闻网 66wz.com