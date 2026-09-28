文成县委书记杨德听调研基本公共服务一体化工作

文成发布 2026-09-28 12:23:19

9月24日下午，文成县委书记杨德听前往大峃镇、峃口镇、平和乡等地，实地调研基本公共服务一体化推进工作。

9月24日下午，文成县委书记杨德听前往大峃镇、峃口镇、平和乡等地，实地调研基本公共服务一体化推进工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强基本公共服务、促进共同富裕的重要论述和考察浙江重要讲话精神，认真落实省、市部署要求，始终坚持以人为本、民生优先，精准推进民生服务提质升级，全力推动教育、医疗、助残、养老等基本公共服务一体化发展，持续增进群众获得感、幸福感、安全感。

在文成县儿童康复中心，杨德听实地察看中心设施配置、师资力量等情况，他强调，要立足特殊儿童成长需求，健全康复服务体系，不断提升康复服务精细化水平，用心用情守护特殊儿童健康成长，助力他们更好融入社会、拥抱美好生活。

杨德听走进文成县第二实验小学，观摩学生书画、民乐等特色课程，详细了解学生午休躺睡设施配置、使用及管理情况。他指出，教育是强国建设、民族复兴之基，要始终把学生身心健康放在首位，提升校园午休保障服务，完善配套管理机制，深耕教学特色，为学生营造安全、舒适、优质的休憩环境。

来到县人力社保局、县医疗保障局政务服务窗口，杨德听现场督导政务服务运行情况。他强调，社保医保是惠及千家万户的民生工程、暖心工程，要聚焦群众需求，完善政务服务流程，精简办事环节、提升服务效能，加快推进长护险覆盖落地，全力实现应保尽保、提档提质，让惠民政策精准落地、直达民心，不断织密织牢民生保障安全网。

乡村公共服务是基本公共服务一体化建设的薄弱环节，也是重点发力阵地。在峃口镇江岸村，杨德听重点调研乡村巡回诊疗服务工作。他要求，要纵深推进县域医疗卫生一体化改革，推动优质医疗资源下沉，依托巡回诊疗模式，打通乡村医疗服务“最后一公里”，常态化落实上门问诊、慢病随访、健康宣教等服务，补齐乡村医疗资源短板，让群众在家门口就能享受便捷优质的医疗健康服务。

在平和乡东方村梅垟下，杨德听实地调研乡村无人机送餐便民服务项目，对平和乡运用数字化、智能化手段赋能乡村便民服务的创新做法给予肯定。他强调，要聚焦“老有所养”，立足山区乡村实际，优化无人机送餐服务体系，不断扩大服务覆盖面、提升服务精细化水平，以科技赋能破解山区便民服务难题，切实解决偏远乡村群众就餐不便等难题，让智慧便民服务惠及更多基层群众。

文成县领导范学序、吴可塑等参加调研。

来 源：文成发布

原标题： 杨德听调研基本公共服务一体化工作

记者 赵鹏鹏、朱伟、陈经友

本文转自：温州新闻网 66wz.com