文成发布 2026-09-28 12:23:19

9月24日上午，2026年文成县总林长会议召开。

9月24日上午，2026年文成县总林长会议召开。会议深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实林长制，加快提升林业治理体系和治理能力现代化水平，推动文成县林业事业发展迈上新台阶。文成县委书记杨德听出席会议并讲话，文成县领导张呈念、林伟、范学序、郑祥邦、娄艳龄参加会议。

会上，文成县综合行政执法局、文成县林业事业发展中心、南田镇、南田镇十源村、百丈漈镇镇头村依次作了发言。

杨德听指出，护美绿水青山既是文成坚守“生态立县”战略的底线要求，也是涵养县域核心竞争力、造福人民群众的长远之举。文成县上下要切实将思想和行动统一到习近平生态文明思想上来，把森林资源保护作为检验干部政治担当和治理能力的试金石，以最坚决的态度、最果断的行动，全面抓好涉林问题整治，真正守护好文成的绿水青山。

杨德听强调，要提高认识，进一步树牢生态保护意识，深刻认识森林资源保护与生态安全、基层治理、群众利益和县域发展的内在联系，切实增强履职尽责的思想自觉和行动自觉，坚决遏制无序开发行为。要强化整治，坚持保护与治理并重，完善森林资源巡查监管、执法联动等机制，严厉打击各类涉林违法行为；抢抓秋冬季造林有利时机，高质量完成森林改培、退化林修复任务，同时抓实森林防灭火、病虫害防治等工作，切实提升森林资源保护治理水平。要压实责任，全面落实各级林长责任制，明确属地乡镇、行业部门与基层村社的职责边界，推动各级林长知责明责、履责尽责，强化日常巡查、问题发现、整改落实和跟踪督办，真正把林长制责任传导到基层、落实到一线，形成齐抓共管、上下联动的森林资源保护工作格局。

来 源：文成发布

原标题： 2026年文成县总林长会议召开

记者 夏季、朱伟、雷成

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