平阳发布 2026-09-28 12:23:19

9月24日，平阳县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要贺信精神，以及上级有关会议精神，研究部署平阳县贯彻落实意见。

9月24日，平阳县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要贺信精神，以及上级有关会议精神，研究部署平阳县贯彻落实意见。

平阳县委书记孟晓斌主持。平阳县委副书记、平阳县长陈桂雷，平阳县委副书记邱忠瑜和其他平阳县委常委出席会议。平阳县人大常委会主任曾上俊、平阳县政协主席陈栋等列席会议。

会议传达学习了习近平总书记向全国广大教师和教育工作者致以节日祝贺和诚挚问候精神。会议强调，要落实立德树人根本任务，牢记为党育人、为国育才使命，用好“省一大”等红色资源，持之以恒办好具有平阳特色的“大思政课”，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观，促进德智体美劳全面发展，持续打响“优学平阳”品牌。要锻造高素质教师队伍，全面落实尊师惠师各项举措，搭建“名师工作室”等年轻教师成长平台，健全名校长全周期管理、名班主任选聘保障等机制，培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。要营造尊师强教良好氛围，深挖师德榜样事迹,广泛宣传优秀教师风采，多渠道讲好育人故事，让尊师重教成为广大教师的切身感受和社会的广泛共识。

会议传达学习了全省深化基本公共服务一体化改革现场推进会精神。会议强调，要深刻把握基本公共服务一体化的导向要求，锚定“打造共富先行平阳样板”目标，持续深化基本公共服务一体化改革，提升综合评价、突出群众实感、打造标志性成果，推动民生保障工作再提质、再突破。要扎实推动基本公共服务一体化的攻坚突破，紧扣“基本公共服务”和“一体化”两个关键词，对标“优质均衡”“普惠可及”“暖心安心”“共富型大社保”“宜居安居”五大领域攻坚任务，全力以赴补短板、锻长板、创样板。要切实凝聚基本公共服务一体化的强大合力，聚焦九大重点领域改革，建立健全为群众办实事解难题服务机制和常态化沟通对接机制，畅通群众诉求反馈渠道，构建诉求解决闭环，更好地补短板、强弱项、提质效。

会议传达学习了全省各级人大常委会主任暑期读书班精神。会议强调，要在政治铸魂中把准履职方向，深学细悟习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，自觉将党的全面领导贯穿人大工作全过程各方面，确保各项工作始终沿着正确方向前进。要在服务大局中彰显人大担当，锚定提升发展目标，围绕建设“双千亿”经济强县，聚焦重点领域，综合运用方式方法，强化监督问效，推动各项改革举措落地见效。要在基层实践中厚植民主根基，发挥好活动载体作用，主动听民声、汇民智、解民忧，优化完善全过程人民民主基层实践品牌矩阵。要在自身建设中提升履职质效，牢固树立和践行正确政绩观，以“四个机关”建设为抓手，大兴求真务实之风，系统推进人大各项工作提档升级。

会议传达学习了全省政协主席暑期读书班精神。会议强调，要持续巩固共同思想基础，自觉把党中央决策部署和省、市、平阳县委工作要求贯彻落实到政协全部工作之中，确保政协工作始终与党委同心同向、同频共振。要持续提升政协履职效能，用好“请你来协商”“民生议事堂”“委员接待日”等平台，精心组织调查研究、协商议政、民主监督，切实把政协制度优势转化为助力提升发展的实际效能。要持续锻造过硬政协队伍，树立和践行正确政绩观，大力弘扬“六干”作风，锻造一支政治过硬、履职尽责、群众认可的高素质政协队伍，以实干实绩书写新时代高质量履职的政协答卷。

会议传达学习了全省统一战线暑期读书会精神。会议强调，要深刻领会核心要义，分层分类开展学习培训，把学习贯彻全省统一战线暑期读书会精神，与深学细悟习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想贯通起来，做到学深悟透、融会贯通、知行合一。要用心服务中心大局，充分发挥统一战线人才荟萃、智力密集、联系广泛的独特优势，吸纳更多先进模式、优秀人才、优质项目落户平阳，为提升发展注入强劲统战动能。要持续夯实统战根基，切实扛起统战工作主体责任，加强统战力量配备和能力建设，持续健全完善大统战工作格局，推动形成上下联动、齐抓共管的统战工作合力，不断开创平阳县统一战线事业新局面。

来 源：平阳发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者 徐远虑

本文转自：温州新闻网 66wz.com