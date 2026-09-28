平阳发布 2026-09-28 12:23:20

9月24日，平阳县服务业扩能提质工作推进会召开。

9月24日，平阳县服务业扩能提质工作推进会召开。平阳县委书记孟晓斌在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于服务业发展的重要论述精神，全面落实全国和省市服务业大会精神，立足平阳实际、坚持因地制宜，深入实施服务业扩能提质行动，为平阳提升发展取得决定性进展、冲刺“双千亿”经济强县提供有力支撑。

平阳县委副书记、平阳县长陈桂雷主持会议。会议解读了《平阳县推进服务业扩能提质行动方案》，并通报各乡镇服务业画像情况。平阳县发改局、平阳县商务局、中国金茂温州公司、中国农业发展银行平阳支行、平阳工业设计研究院等单位作交流发言。

孟晓斌指出，推动服务业扩能提质，是“顺应大势、一以贯之”的战略方向，是“攻坚突围、争当首位”的内在需求，是“回应民声、增进福祉”的重要抓手。平阳县上下要精准把握形势，从战略和全局的高度抓好服务业高质量发展，筑牢发展根基，推进提升发展，致力共富先行。

孟晓斌强调，要聚焦重点领域，以分层分类的理念抓好服务业高质量发展。要坚持因地制宜，突出目标引领，强化全域统筹，找准特色赛道，系统构建服务业发展体系；要坚持深度融合，聚力科技创新、配套延伸、开放赋能，全力推动生产性服务业向中高端迈进；要坚持需求牵引，基础类服务要更有保障，升级类服务要更具品质，个性化服务要更加精准，持续促进生活性服务业向品质化跃升；要坚持政企携手，全力盯项目、强企业、优环境，持续壮大服务业发展底盘。

孟晓斌要求，要建立系统打法，用全域协同的合力抓好服务业高质量发展。要压实责任体系，围绕服务业“6+4”赛道发力，推动重点赛道攻坚突破、跨越式发展；要做强政策支撑，为服务业发展提供坚强的要素支撑；要强化比拼争先，造浓比拼氛围，以进位争先的劲头推动各项任务落地见效。

陈桂雷在主持时强调，要凝聚“服务业兴县”共识，以赛道攻坚压实发展责任；要擦亮“平阳服务”品牌，以项目攻坚增强发展后劲；要激活“链长制”效能，以政策直达释放发展活力。

平阳县领导李阳阳、洪志亮、华怀健、陈先夏、钱况、盖军、杨启杰等参加会议。

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原标题： 全县服务业扩能提质工作推进会召开

记者 张炜、鲍思冲

本文转自：温州新闻网 66wz.com