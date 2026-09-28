泰顺县委县政府专题研究部署当前经济社会发展和平安稳定工作

泰顺发布 2026-09-28 12:23:20

9月24日，泰顺县委县政府专题研究部署当前经济社会发展和平安稳定重点工作。

9月24日，泰顺县委县政府专题研究部署当前经济社会发展和平安稳定重点工作。泰顺县委书记张银贵主持会议并强调，要全面落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署、市委“1361”思路举措，牢固树立和践行正确政绩观，深入实施“1611登峰行动”，坚持稳中求进、以进促稳，围绕“三季进、全年红”，更好统筹发展和安全，全力营造平安欢乐祥和的节日氛围，奋力推动高质量发展和高水平安全良性互动。

泰顺县领导雷全勉、林建丰、李勤俭、伍苏丹等参加会议。

张银贵指出，今年以来，泰顺县上下紧扣高质量发展首要任务，深入实施“1611登峰行动”，经济社会发展保持稳进向好态势。当前正处在三季度收官、中秋国庆双节临近的关键节点，泰顺县上下要进一步增强责任感，把思想和行动统一到泰顺县委决策部署上来，全力以赴抓发展、惠民生、保平安，以实干实绩确保经济发展稳进提质、社会大局和谐稳定。

张银贵强调，要攻坚冲刺“三季进”，大力推进产业提升、项目攻坚、招大引强，扎实做好企业纾困、要素保障等工作，持续强化存量挖潜，做大企业入库增量，大力培育市场主体，积极打造新的消费增长点，为高质量发展积蓄强劲动能。要推进民生幸福优享，用心用情服务“一老一小一弱”，加强特殊群体关心关爱，积极开展困难群众走访慰问，强化市场运行和民生服务保障力度，全面营造欢乐祥和节日氛围。同时，要抓好民生领域信访问题集中治理，坚决打赢群众身边不正之风和腐败问题集中整治攻坚战。要坚决抓好安全生产，树牢底线思维、极限思维，紧盯道路交通、消防安全、文旅安全、秋冬森防等重点领域，提前做好大客流疏导管控，全面排查整治风险隐患，严防各类事故灾害发生。

张银贵要求，要牢固树立“群众过节、干部过关”意识，严格落实值班值守和领导带班制度，抓紧抓实安全发展稳定各项工作，确保市民游客度过平安欢乐的节日和假期。同时，要坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，强化“四风”问题检查监督纠治，营造风清气正的节日氛围。

来 源：泰顺发布

原标题： 县委县政府专题研究部署当前经济社会发展和平安稳定工作

记者 郑鑫昳

本文转自：温州新闻网 66wz.com