泰顺县委理论学习中心组（扩大）学习会暨“泰顺讲堂”活动举行

泰顺发布 2026-09-28 12:23:20

9月24日，泰顺县委理论学习中心组举行专题学习会暨“泰顺讲堂”活动，邀请温州市人大常委会原主任、温州学研究联合会理事长葛益平作《温州学视域下的温州城市文化底蕴》专题讲座。

9月24日，泰顺县委理论学习中心组举行专题学习会暨“泰顺讲堂”活动，邀请温州市人大常委会原主任、温州学研究联合会理事长葛益平作《温州学视域下的温州城市文化底蕴》专题讲座。

泰顺县委书记张银贵主持会议并讲话。泰顺县领导雷全勉、林建丰、李勤俭、伍苏丹和泰顺县委理论学习中心组其他成员参加会议。

葛益平以《温州学视域下的温州城市文化底蕴》为题，立足温州学研究的广阔视域，围绕守护城市独特文脉、代表性的地域文化现象、温州深厚文化底蕴的表现、温州文教与近代文明等维度，从温州学视角对温州历史文脉进行了深入解构，并将泰顺历史置于温州大格局中，对泰顺深厚历史文化底蕴进行了系统梳理和提炼。整场报告脉络清晰、见解独到，深刻揭示了文化作为经济社会发展深层驱动力的内在规律，对泰顺县各级干部深入理解习近平文化思想的精髓要义、提升历史文化素养具有重要引领作用。

张银贵指出，整场讲座站位高远、史料翔实、论述精辟，对泰顺加快建设高水平文化强县，具有重要指导意义。泰顺县上下要深入学习贯彻习近平文化思想，深化温州学和泰顺文化研究，全面赓续历史文脉、增强文化自信，为加快高质量发展、建设“两区两高地”注入强大动力。要更大力度“以文兴业”，“串珠成链”推进文旅提质发展，积极培育赛事经济、演艺经济，大力发展以文化“新三样”、数字文创为代表的文化新业态。要更大力度“以文赋能”，进一步加强泰顺文化的挖掘和研究，全面阐释和放大“顺文化”在当代的内涵和价值，讲好泰顺文化故事，厚植城市发展底蕴。要更大力度“以文惠民”，做优“15分钟品质文化生活圈”，建强用好农村文化礼堂、城市书房等各类阵地，不断满足群众多样化、多层次精神文化需求。要更大力度“以文化人”，加快推进全国文明城市建设，深化移风易俗，不断充盈社会正能量，推动物质文明与精神文明协调发展。

来 源：泰顺发布

原标题： 县委理论学习中心组（扩大）学习会暨“泰顺讲堂”活动举行

记者 郑鑫昳

本文转自：温州新闻网 66wz.com