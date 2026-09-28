龙港发布 2026-09-28 12:23:20

9月24日，龙港市经济运行调度会召开，迅速落实温州市经济运行分析会议精神，以精准有力的调度、务实有效的举措，全力“拼好下半场、决胜全年红”。

9月24日，龙港市经济运行调度会召开，迅速落实温州市经济运行分析会议精神，以精准有力的调度、务实有效的举措，全力“拼好下半场、决胜全年红”。龙港市委书记李丹讲话，龙港市领导叶鑫俊、黄振国、陈滢冰、阮晓琼、虞臣肖、朱熙参加会议。

会议指出，今年是“十五五”开局之年，做好全年经济工作意义重大、责任重大。龙港市上下要清醒认识当前经济形势，进一步加密经济调度频次、细化指标动态研判、精准梳理短板弱项，靶向发力补齐发展差距，全力以赴冲刺三季度各项目标任务，为全年经济高质量发展筑牢坚实根基，夯实“十五五”发展良好开局。

会议强调，要抓实关键领域，稳住经济基本盘，聚焦工业经济、项目投资、商贸消费、外贸出口等关键领域，靶向施策、精准发力，推动各项经济指标稳进提质、进位提升，持续巩固经济回升向好态势。要立足长远、前瞻布局，精准谋划储备一批重点项目，系统化打好招商引资“组合拳”，持续扩大有效投资体量，同时紧盯项目建设全流程，全力打通项目推进中的堵点、难点，推动项目早落地、早开工、早投产、早见效，以高质量项目建设赋能龙港市经济社会高质量发展。要牢固树立和践行正确政绩观，全员上阵抓经济、凝心聚力促发展，大力弘扬“主人翁”精神，凝聚上下联动、协同攻坚的强大合力，以务实作风狠抓工作落实，以实干实绩交出全年经济社会发展的优异答卷。

来 源：龙港发布

原标题： 全市经济运行调度会召开

记者 邓雨薇、方崇杰、王晓莉

本文转自：温州新闻网 66wz.com