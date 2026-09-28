龙港发布 2026-09-28 12:23:21

9月24日，龙港市召开中秋、国庆节前安全生产工作部署会，安排部署双节期间安全生产各项重点工作。

9月24日，龙港市召开中秋、国庆节前安全生产工作部署会，安排部署双节期间安全生产各项重点工作。龙港市委书记李丹讲话，龙港市领导叶鑫俊、黄振国、陈滢冰、阮晓琼、虞臣肖、朱熙参加会议。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，时刻绷紧安全生产这根弦，坚决克服麻痹思想、侥幸心理、松懈心态，牢固树立“群众过节、干部过关”理念，层层压紧压实安全责任，落细落实各项防控举措，全力守护节日期间社会大局安全稳定，确保人民群众过一个平安、祥和的节日。

要全面开展隐患排查整治，聚焦消防、道路交通、涉海涉渔、危化品、工业、建设施工等重点领域，扎实推进节前安全生产隐患大排查大整治，确保隐患闭环整改，提高本质安全水平。要全面压实各方安全责任，用好“X30”隐患挂牌督办机制，严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”，全面开展重点部位巡查走访，做到守土有责、守土负责、守土尽责。要全面做好值班值守工作，严格执行领导带班和24小时值班备勤制度，畅通信息报送渠道，确保遇有突发情况能够快速响应、高效处置。

来 源：龙港发布

原标题： 龙港市召开节前安全生产工作部署会

记者 邓雨薇、方崇杰、王晓莉

本文转自：温州新闻网 66wz.com