温州大典 2026-09-28 12:23:21

赏月，是温州人过中秋的一大乐事。

赏月，是温州人过中秋的一大乐事。

每逢中秋之夜，温州城内外便热闹起来。文人雅士相约三五好友，赏月吟诗，把酒言欢。寻常百姓则在庭院之中摆上月饼瓜果，或漫步在河边桥头，共享这一年中最圆满的月色。王玄应在《中秋感述》中写道：“此夜常年月色嘉，故乡乐事最繁华。乘风野色秋横渚，泛月潮声到晚涯。席上村醪更酌满，盘中海错列名赊。良宵佳宴重能否？大叫狂呼气自遐。”

那么，古代温州人中秋都爱去哪儿赏月呢？

江心玩月

在温州众多的赏月胜地中，江心屿大概是文人墨客最钟情的一处。“瓯江月色”被誉为江心十景之一，清代诗人戴斌有诗曰：“月出海门东，闲云扫晚风。江长飘素练，天净拭青铜。”

清康熙三十九年（1700）中秋，温州名士谷诚召集好友，携酒结伴前往江心屿赏月。林元桂在《江心玩月赋》中记录了当时的场景，一行人“乘良朋之逸兴，携旨酒以寻游”，乘舟至江心屿后，“举觞玩月”，快意潇洒。

《孤屿志》民国二十三年温州新顺发纸号刻本，温州市图书馆藏。

在林元桂看来，江心屿“宜雨宜晴，宜风宜雪”，但中秋之月尤为绝妙，“仰挹光华，最宜秋月，近远皆浮，变幻百出，映水兮澄空，照人兮皎洁”，月光下“波浪之初翻，恍铄金于万里”。有人围坐雄谈，有人凭阑长啸，有人索句沉吟，有人舒情远眺。林元桂不禁感慨，“非必宴桃李之园，非必寄兰亭之傲”，有了江心屿这般美景，完全不必去羡慕李白的桃李园宴饮，也不必向往王羲之的兰亭雅集。

《孤屿志》民国二十三年温州新顺发纸号刻本，温州市图书馆藏。

清代文人薛英在《中秋集孤屿觞月用王梅溪先生九日饮酒韵》诗中也记录了与友人在江心屿饮酒赏月的场景。“临江纵酒呼明月，酒落杯中月落手”，尽显豪迈洒脱之意。

登高望月

中秋佳节，温州人也喜欢登高望远，在楼阁之上领略月色。

徐枕亚在《枕亚浪墨续集》中记载了康熙年间温州府署的一次中秋夜宴。“府署有层楼甚峻，登楼四望，可以目穷千里。会当中秋夕，阖署宾僚设筵玩月，饮楼上。时则皓魄临空，其明如昼。”皓月当空，亮如白昼，阁楼赏月给人一种登高望远的开阔感。

《东瓯诗存》清乾隆五十五年刻本，温州市图书馆藏。

清代文人林敷紫曾登上池上楼赏月，作有《池上楼中秋玩月》一诗：“登楼坐望月升东，秋水长天一色空。青草倒垂池底影，绿波轻漾镜间风。桂飘金粟寒宫外，人坐冰壶冷露中。谢客有怀人不见，清光此夜古今同。”池上楼因谢灵运而闻名，中秋登楼望月，在月色中与谢公神交。

水中观月

中秋之夜，许多人会来到河边赏月，月映水中，水月交融，别有一番滋味。

《东瓯诗存》清乾隆五十五年刻本，温州市图书馆藏。

张素怀在《中秋花柳塘泛月》诗中记录了泛舟赏月的体验：“露气横空夜泛舟，盈盈华月正当头。一天星斗壶中影，大地山河镜里秋。高咏欲追牛渚客，揽衣思上庾公楼。清光如此难孤负，花岸沿回兴未休。”明月当头，星斗倒映水中如入壶中，大地山河在月光下宛如镜中秋色，诗人沿花岸而行，兴致久久不歇。

戴文俊《瓯江竹枝词》清同治十三年刻本，温州市图书馆藏。

还有人专门到积谷山下的“月带桥”观月。相传子夜时分，满月在水中倒影正好被桥的影子分割两边，煞是有趣。正如戴文俊在《瓯江竹枝词》中描述的那样：“明月今宵秋正中，却将桥影判西东，别离何似团栾好，一样相思两处同。”郭钟岳的《瓯江竹枝词》也吟咏：“半月桥边玩月时，嫦娥有恨更谁知。如何三五团圆样，照影人间两别离。”

园林品月

赏月的去处，除了湖山胜景，温州人也偏爱那些闹中取静的幽雅园林。

张棡在光绪二十六年（1900）的日记中，记录了一次别样的中秋夜游。他与友人散步至大高桥下曾宅花园，在湖心亭小坐，“倚栏望月，颇饶清兴”。三人品茗清谈，叹“如此良宵，如此胜地”，诵“一生几见月当头”及“古人秉烛夜游”之句。

曾家花园由名士项维仁设计，“亭台曲折，离合相背，无不出人意表”，虽然当时已显衰落，却仍是赏月品茗的清幽之地。

来 源：温州大典

原标题： 古代温州人中秋都在哪儿赏月？

本文转自：温州新闻网 66wz.com